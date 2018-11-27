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Москва, 27.11.2018

В декабре жители Москвы смогут наблюдать два звездопада

«Expert Online» 2018

Москвичи смогут наблюдать пики сразу двух метеорных потоков в декабре, передает сайт мэрии Москвы.

Первым станет метеоритный поток Геминиды, который обещает быть самым зрелищным и пройдет в ночь на 14 декабря. За за час будут падать около 120 звезд. Синоптики обещают, что погода в этот день будет ясной и ничто не помешает наблюдению.

Второй звездопад пройдет в ночь на 22 декабря, когда придется пик метеоритного потока Урсиды. Москвичей могут ожидать до 10 падающих звезд в час. Однако, как сообщает портал мэра и правительства Москвы, наблюдению может помешать полнолуние.

Уточняется, что обе звездопада, которые на небе будут выглядеть как разлетающиеся в стороны светящиеся точки, можно будет наблюдать невооруженным глазом.

Астрономы поясняют, что звездопад является космическими частицами, «которые сгорают в верхних слоях атмосферы нашей планеты, станут видны уже спустя чуть более часа после захода солнца».

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