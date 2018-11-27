В Европе нашли замену газопроводу «Турецкий поток»

Израиль, Италия, Греция и Кипр после двух лет переговоров договорились о строительстве самого протяженного подводного газопровода в мире East Med — возможного конкурента «Турецкого потока, сообщает издание Globes. По нему газ будет экспортироваться из Израиля в Европу. Окончательное соглашение планируется подписать в феврале 2019 года.

The Times of Israel в свою очередь сообщает, что трубопровод будет загружен газом крупнейшего месторождения «Левиафан» с запасами в 3,5 трлн кубометров.

Газопровод протяженностью свыше 2 тыс. км проложат по дну Средиземного моря до Кипра, затем до Крита и через Грецию до Италии. Мощность газопровода будет составлять до 20 млрд кубометров в год, а расходы на его строительство оцениваются €6 млрд. Полностью газопровод будет готов к 2025 году, сообщает «Коммерсантъ».

Ожидается, что уже в 2024—2025 году Израиль станет «поставщиком энергетических ресурсов для Европы».