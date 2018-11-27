В Кремле рассказали, когда Путин выскажется об инциденте в Керченском проливе

Дмитрий Песков – пресс-секретарь российского лидера в ходе ежедневного брифинга с представителями СМИ – рассказал, когда президент РФ озвучит свою точку зрения по провокации, устроенной судами ВМС Украины в Керченском проливе.

По словам представителя Кремля, Путин сделает это, когда придёт время, передаёт РИА Новости.

«Возможно это произойдёт уже в ближайшие дни во время поездки президента в Аргентину», – отметил Песков.

При этом он подчеркнул, что Путин даст все необходимые пояснения по провокации в Керченском проливе, если такой вопрос будет поднят в ходе предстоящего саммита G20.

«В любом случае в настоящее время ситуация вокруг Керченского пролива не нуждается в умиротворении», – резюмировал Пусков.

Напомним, 25 ноября три суда ВМС Украины, нарушив границу РФ, вошли в территориальные воды нашей страны. Российская сторона после многочисленных предупреждений была вынуждена задержать корабли-нарушители и отбуксировать их в Керчь. По данному факту в РФ возбуждено уголовное дело.

В свою очередь власти «незалежной», обвинив РФ в агрессии, ввели на части территории Украины военное положение.