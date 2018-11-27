Военные эксперты уверены, что Запад готовится к российско-украинской войне

Как считает, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец, в случае введения военного положения на территории Украины в дальнейшем не исключены вооруженные провокации в Донбассе и в Крыму.

«Когда армия приведена в состояние полной боевой готовности, это все равно что спортсмена выводят на старт, а потом месяцами держат его на линии старта. Но так не бывает. Украинский истеблишмент хочет войны», —рассказал собеседник «URA.RU».

Аналитик уверен, что США и НАТО будут и дальше поддерживать Украину, чтобы «она вступила с Россией в еще более серьезный конфликт. Запад мечтает развязать российско-украинскую войну».

Замдиректора Центра украинистики и белорусистики МГУ Богдан Безпалько также напомнил, что в мире достаточно желающих ослабить Россию путем военного конфликта, а значит, опираясь на произошедшее в Керченском проливе, «они постараются заблокировать проведение будущих встреч лидеров России и США, заморозят намечающиеся переговоры между Россией и Японией».

«Вероятно, враждебные России игроки станут оказывать давление на Индию, чтобы она не покупала российское вооружение, или на руководство Германии, чтобы то не сотрудничало с Россией по проекту «Северный поток — 2»», - считает эксперт.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября пограничниками ФСБ России были задержаны три украинских корабля. Инцидент произошел в территориальных водах Крыма в районе Керченского пролива. Киев рассматривает это как «акт военной агрессии», Москва, в свою очередь, называет меры вынужденными из-за нарушениия украинскими моряками российской государственной границы.