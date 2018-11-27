WSJ: Россия сейчас главный игрок

Усилия Запада ослабить «газовое» влияние Москвы в мире не приносят результатов

Российские компании несмотря на сопротивление западных конкурентов расширяют плацдарм на быстро растущем рынке сжиженного газа (LNG). В этом году Россия стала главным игроком на рынке LNG, который перевозят через моря и океаны на специальных танкерах. К тому же, российский газовый гигант «Газпром» наращивает до рекордных величин поставки природного газа как в Европе, так и на Востоке. Скоро, кстати, заработает газопровод, по которому газ пойдет в Китай, самый быстрорастущий газовый рынок планеты.

Природный газ является наиболее стремительно растущим природным энергоносителем. Поставки огромных объемов газа на Запад и на восток, особенно в Индию и Китай, дают Москве не только твердую валюту, но и позволяют усилить геополитическое влияние.

Главным конкурентом России на газовом рынке являются США. Именно Вашингтон оказывает беспримерное давление на Берлин с тем, чтобы немцы отказались от строительства газопровода «Северный поток 2», который свяжет Германию с Россией. В ходе переговоров с Евросоюзом о заключении торгового соглашения между США и ЕС американцы при помощи давления и неприкрытого шантажа добились у партнеров как из Европы, так и Азии обещания покупать больше газа у Америки.

Однако несмотря на все обещания и договоренности Вашингтону удалось продать европейцам лишь несколько танкеров с американским LNG. Правда, Германия пообещала построить на балтийском побережье три газовых терминала, которые, по крайней мере, так утверждают в Берлине, будут принимать американский газ.

В июне 2018 года в Индию пришел первый танкер со сжиженным газом из России в счет 20-летнего контракта, который оценивается в 25 млрд долларов. Следует помнить, что ранее Дели покупал LNG у США.

Сильным ударом по американским газовикам стали тарифы, наложенные Пекином на ввозимый из Америки сжиженный газ. Естественно, «Газпром» попытается воспользоваться этой возможностью и расширить свое присутствие на китайском рынке.

«Складывается впечатление, что Россия постепенно, шаг за шагом добивается поставленной цели»,- уверен Тим Борсма, аналитик Центра глобальной энергетической политики при Колумбийском университете.

Два года назад, когда первые американские танкеры с LNG отправились в Европу, европейские политики прогнозировали, что с засильем России на европейских энергетических рынках раз и навсегда покончит американский сланцевый газ, а также газ из Катара, крупнейшего в мире производителя газа. Примерно в то же время Евросоюз начал вводить ограничения на российскую газовую инфраструктуру. Эти ограничительные меры через какое-то время вылились в антимонопольный процесс над «Газпромом», крупнейшим производителем газа в России. Российские газовики быстро приспособились к ограничениям и конкуренции со стороны США и Катара. Сейчас «Газпром» все чаще прибегает к помощи аукционов, на которых газ достается тому, кто предложит более высокую цену, и таким образом, отходит от старой рабочей модели, в основе которой долгосрочные контракты, привязанные к ценам на нефть.

Средняя цена продажи газа «Газпромом» после 2013 года снизилась почти на 50%, если верить статистике самого производителя газа. В Америке в газовом хабе Генри цены на газ за последние пять лет упали на 20%.

В прошлом году цена акций «Газпрома» выросла почти на 20% несмотря на то, что российский индекс РТС оставался по большей части неизменным.

Российское правительство вкладывает в газовый сектор огромные средства. В этом отношении показателен пример трехтысячекилометрового «газпромовского» газопровода «Сила Сибири». Первый газ по нему в Китай должен пойти уже в декабре 2019 года.

В прошлом году заработал завод по производству сжиженного газа «Ямал СПГ». С Ямала газ пойдет опять же в Азию. Россия также планирует связать разветвленную газовую инфраструктуру на Сахалине с Китаем посредством строительства нового газопровода.

Цена всегда была одним из главных преимуществ российского газа. Например, в Индию в июне первый газ ушел по цене около 7 долларов за 1 миллион британских тепловых единиц. Это на 1-1,5 доллара дешевле газа из Катара, расположенного, кстати, намного ближе к Индии, чем Россия, и Америки.