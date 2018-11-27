«Ямал – Арктика – Россия: прогноз благоприятный»

Экспертам, инвесторам и топ-менеджменту федерального уровня Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО, Ямала) особо представлять не нужно. В развитие инвестпроектов на территории «газовой житницы» России ежегодно вкладывается более 1 трлн рублей (71% от всех инвестиций в Арктической зоне РФ). Доля ЯНАО в совокупном валовом региональном продукте всех российских арктических регионов стабильно превышает 54%.

По мнению управленцев одного из самых богатых российских регионов, Арктическая зона России, где сосредоточено более четверти газовых запасов планеты, и дальше будет развиваться ускоренными темпами. Заместитель губернатора ЯНАО Александр Калинин, который, по сути, является главным экономистом автономного округа, убежден в том, что мировая конъюнктура этому благоприятствует.

-Каков Ваш прогноз цен и динамики потребления углеводородов на мировом рынке в долгосрочной перспективе?

- Консенсус-прогноз на эту тему, в принципе, существует до 2035 года. Международное энергетическое агентство, организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) в конце ноября на эту тему высказались достаточно определенно. В рамках долгосрочных прогнозов на всех базовых рынках – это, для нас, в первую очередь, Западная Европа и Азиатский регион – ожидается рост потребления газа. И это, конечно, благоприятная конъюнктура для Ямала как основного производителя газа в России.

Что касается рынка потребления нефти, то если год-два назад на фоне резкого падения цен на нефть взгляд был пессимистичный, то сейчас ОПЕК-организации достаточно уверенно смотрят в будущее. Эксперты, организацииполагают, что, несмотря на все факторы, которые оказывают давление на этот рынок, в долгосрочной перспективе будет все же рост потребления нефти. Это обусловлено, прежде всего, ростом потребления на развивающих рынках Китая и Индии.

Позиция неоднозначная.Наш взгляд в отношении перспектив рынка нефти очень консервативен. Как минимум, мы не ждем существенного улучшения конъюнктуры в долгосрочной перспективе. Да, может быть сильная волатильность – пики в отдельные годы в широком диапазоне. Но в целом на этот рынок мы смотрим очень консервативно. Глобально мы видим серьезное давление на него со стороны производителей сланцевой нефти, снижение политических рисков и ожидаем, что рынок будет сбалансирован.

-Как это скажется на экономическом развитии вашего региона?

-Ямал это, прежде всего – газовый регион. Поэтому, повторюсь, для нас долгосрочная мировая конъюнктура позитивна.Стабильность спроса на газ дает нам уверенность в своевременном запуске новых больших проектов – освоение «Газпромом» Харасавейского месторождения, развитие следующих – после «Ямал СПГ», производств сжиженного природного газа. В районе 2023-2024 годов мы ожидаем запуск «Арктик СПГ2». Эта стабильность дает нам уверенность в дальнейшем притоке инвестиций в нашу экономику и создание новых рабочих мест.

-По оценке главы НОВАТЭКа Леонида Михельсона, на ресурсной базе полуостровов Ямал и Гыдан возможно ежегодно производить 70 миллионов тонн сжиженного природного газа. Это более пятой части сегодняшнего объема мирового производства СПГ и почти столько же, сколько в год производит Катар. Когда Ямал будут называть «северным Катаром»?

-Ямал уже производит 20 процентов мирового потребления газа и его уже можно назвать «северным Катаром». Мы ожидаем, что на рубеже 20-х годов ежегодное производство газа, включая сжиженный природный газ - СПГ, повысится и перешагнет в автономном округе планку 600 миллиардов кубометров.

Что касательно непосредственно производства СПГ, то ресурсная база месторождений, которая есть у НОВАТЭКа, позволяет производить порядка 70 миллионов тонн СПГ в год. Другое дело, что эти месторождения необходимо обустраивать и вводить, разрабатывать для них новые технические решения. Что, как мы видим, они успешно и делают в рамках проекта «Арктик СПГ2».

Мы ожидаем, что ежегодное производство, в совокупности, порядка 50 миллионов тонн СПГ на Ямале будет уже в районе 2025 года. 70 миллионов тонн возможно на горизонтах 30-го года. Может быть, НОВАТЭК форсирует эту историю, и для этого есть определенные предпосылки, но лучше, если об этом расскажет сам НОВАТЭК.

-На ямальские стройки едут люди со всей страны и со всей страны везут материалы и оборудование. Вы оценивали степень влияния мега-проектов, реализуемых в вашем регионе, на социально-экономическое развитие других регионов России?

-Достаточно сложно оценить такое влияние именно по регионам, потому что вычленить корреспонденцию людей и грузов по каждому из них - очень нетривиальная задача. Но на строительстве того же «Ямал СПГ» было задействовано порядка 30 тысяч человек и более 400 подрядчиков со всей страны. На Урале и Северо-Западе страны для этого объекта были созданы металлоконструкции, трубы, оборудование весом миллионы тонн. И по всей производственной цепочке, начиная от производства материалов, логистике, заканчивая вводом объекта в эксплуатацию, было создано большое количество рабочих мест.

Поэтому мы можем говорить о том, что вклад ямальских проектов в развитие страны очень и очень значительный. В создание того же «Ямал СПГ» было вложено порядка 2 триллионов рублей. Понятно, что подобный объем инвестиций, будучи имплементирован в экономику посредством распределения по производителям оборудования и строительным компаниям, дает существенный вклад в экономику других регионов.

-Полвека назад Арктику осваивали на государственные деньги. Сейчас популярен термин «концессия», причем, применительно именно к вашему региону. Почему эта форма реализации крупных инфраструктурных проектов оказалась сейчас так востребована?

- Да, на условиях концессии у нас строится Северный широтный ход, реконструируется крупнейший окружной аэропорт в Новом Уренгое, запускается проект создания моста через реку Пур, прорабатывается концессионный механизм строительства СШХ-2 – железной дороги от Бованенково до порта Сабетта.

Концессия – это очень гибкий рыночный инструмент, который совершенно легально и защищенно позволяет привлечь в крупные инфраструктурные проекты частные инвестиции, обеспечить их окупаемость при определенных гарантиях со стороны правительства. С точки зрения привлечения инвестиций – это хорошо отрегулированный инструмент. Он себя хорошо зарекомендовал, отработан, по нему есть богатая практика, понимание, как сним работать.Особенно это важно для крупных проектов, где риски считают очень педантично.

Кроме того, концессия позволяет гибко привлекать разных участников в состав проекта, будь то на стороне Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, будь то на стороне частного инвестора.

Конечно, это очень сложный инструмент. С ним нужно очень осторожно работать. Но все его плюсы, пожалуй, очевидны.

-Кто-то еще из российских регионов активно использует эту форму создания крупных инфраструктурных проектов?

-Историческое лидерство здесь принадлежит правительству Санкт-Петербурга. Замечательная команда, с которой мы продолжаем поддерживать контакты, сделала много интересных проектов. Например, по реконструкции аэропорта Пулково, созданию западно-скоростного диаметра. Да и сама практика государственно-частного партнерства широкое распространение получило именно там. Сейчас мы их опыт внимательно изучаем и продолжаем двигаться вперед. Концессию в своих проектах использует и правительство города Москва.

Я верю, что эта практика будет расширяться в России. Но если мы говорим не о типовых концессиях в коммунальной сфере, а о действительно, крупных проектах, то их необходимо серьезно структурировать. Это очень серьезное структурирование, большая работа, и всегда нужно реально оценивать, а есть ли вообще в распоряжении субъекта федерации такой проект, на который стоит направить усилия такого масштаба.

-После Крымского моста, строительство Северного широтного хода в ЯНАО станет самым крупным транспортным проектом в России на ближайшие годы. Причем, его запустили раньше Белкомура, дороги до Якутска, Индиги и других новых заполярных дорог. Региональное значение этого проекта понятно. Но почему он так важен для федерации?

-Первоочередность в строительстве Северного широтного хода имеет в своем запасе два весомых аргумента. С одной стороны, эта магистраль позволит разгрузить Транссиб и перенаправить с него по другому маршруту серьезные объемы жидких углеводородов, которые образуются на Ямале. Причем, объем их добычи в связи с нашей геологией находится в уверенно растущем тренде. А значит, и объемы этих грузов будут расти. Без СШХ они будут систематически перегружать Транссиб и на его расширение потребуются весьма существенные средства, которые можно было бы инвестировать существенно позже. А высвобождающаяся при этом пропускная способность Транссибирской магистрали будет предоставлена под высокомаржинальные контейнерные перевозки по маршруту «Запад-Восток»

Второй аргумент – создание Северного широтного хода позволяет заложить фундамент в создание единой транспортной инфраструктуры центральной арктической зоны (в нее войдет СШХ и проект СШХ-2 «Обская-Бованенково-Сабетта»), и соединить крупнейшую нефтегазовую провинцию России с морем. Тоесть выход на порт Сабетта – это следующий закономерный шаг, который в ближайшее время мы надеемся сделать. Без СШХ эта история экономически будет куда менее привлекательной, потому что необходимо обеспечить разумную логистику грузов с Востока на Запад в пределах районов недропользования: Надым-Пур-Таз, который сейчас разрабатывается, и перспективные районы недропользования – полуострова Ямал и Гыдан. Соответственно, этот проект обеспечит логистику вывоза жидких углеводородов с переориентацией их на море. Это очень важное направление, которое существенно улучшает экономику всех участников процесса.

Для Российской Федерации в комплексе эти проекты дают примерно 800 миллиардов рублей бюджетных эффектов в ценах 2018 года. Горизонт получения этих эффектов – 2050-ый год. То есть с момент ввода Северного широтного хода в эксплуатацию в 2023 году, до 2050-го года Российская Федерация получит в бюджет 800 миллиардов рублей дополнительных поступлений в ценах 2018 года, недропользователи получат значительный объем эффектов, и, соответственно, в связи с созданием этой инфраструктуры на Ямале будут развиваться новые инвестиционные проекты.

-Какой процент своего немалого бюджета ваш регион вкладывает в развитие собственного производства? И в создание условий для его появления и развития?

-Нетривиальный вопрос. Государственное хозяйствование – штука очень дорогая и не всегда эффективная.

Конечно в условиях рыночной экономики в приоритете именно создание условий для развития производства В свою очередь для создания таких условий в округе принимается значительный комплекс мер в сфере формирования комфортной деловой среды. Так, в частности на мероприятия по развитию малого и среднего предпринимательства ежегодно направляется до 300 млн. руб.

По уровню создания и функционирования инвестиционных институтов находимся на уровне страны. Вопрос в том, что малый и средний бизнес в Арктике в любом случае имеет больше ограничений, сложностей и издержек, чем в регионах средней полосы Росии. У нас и стоимость рабочей силы дороже, и издержки, связанные с тарифами на коммунальные услуги, энергетику, выше. Кроме того, сам потребительский рынок небольшой – во всем округе проживает 540 тысяч человек. И это, конечно, накладывает свой отпечаток на себестоимость продукции, и, соответственно, на конкурентоспособность нашей экономики на российском и тем более, международном рынке. Она не самая высокая. Хотя ряд экспортных товаров, преимущественно, связанных с традиционным для Ямала промыслом и оленеводством, известны и в России, и в Европе.

В перспективе, когда будет запущен Северный широтный ход и будет построен мост через реку Обь в районе Салехарда, мы планируем развивать строительный кластер в районе восточного склона Уральского хребта. Для этого есть все предпосылки. Наличие такой транспортной артерии позволит нам заместить собственным производством поток импорта строительных материалов, которые завозятся сегодня на Ямал со Среднего Урала – Челябинска, Екатеринбурга, Кургана. Речь идет о щебне, цементе, сборке металлоконструкций. И это, кончено, придаст серьезный импульс нашей экономике.

Мы понимаем перспективы спроса на продукцию малого и среднего бизнеса в округе, понимаем логистику, понимаем сектора, которые будут востребованы в перспективе, и, безусловно, в этих направлениях будем расширять поддержку наших предпринимателей.