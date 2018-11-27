С января 2019 года, до которого осталось чуть больше месяца, в стране вырастут тарифы на ЖКХ, а также цены на практически все товары в связи с повышением НДС. Однако, по подсчетам Объединенного кредитного бюро (ОКБ), предстоящий рост расходов не смущает россиян – они продолжают занимать у банков. Ситуация может привести к катастрофе, предупреждают эксперты.

Так, сообщает ОКБ, в октябре 2018 г. было выдано 3,31 млн новых кредитов общим объемом свыше 805,72 млрд руб. Количество выданных кредитов выросло на 9%, а объемы кредитования выросли на 39% по сравнению с октябрем прошлого года, когда было выдано 3,04 млн кредитов на 579,81 млрд руб. Объемы кредитования в октябре 2018 г. стали рекордными с января 2013 г.

Лидером по темпам роста объемов кредитования в октябре 2018 г. стал сегмент кредитов наличными. Общее количество таких кредитов выросло на 22%, при этом объемы кредитования увеличились на 60%. Средний чек по кредитам наличными вырос на 31%: с 211 до 277 тыс. руб. При этом высокие темпы роста продолжает показывать сегмент кредитных карт. Количество новых кредитных карт выросло в годовом отношении на 12%, сумма одобренных лимитов выросла на 35%. Средний лимит по карте вырос на 20%: с 62 до 74 тыс. руб.

Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заемщиков в октябре 2018 г., выросло на 10% в годовом отношении, при этом объемы выданных кредитов выросли на 28%. Количество новых автокредитов выросло на 1%, объемы выдач увеличились на 18%, а средняя сумма нового автокредита выросла на 16%: с 721 до 838 тыс. руб. Единственный сегмент, в котором наблюдалась отрицательная динамика – POS-кредитование. Количество новых POS-кредитов снизилось на 15%, а объемы выдач на 12% по сравнению с предыдущим годом.

Рекордные объемы кредитования могли бы указывать на начало экономического подъема, на то, что преодолены последствия кризиса 2014 года, но, к сожалению, есть другие макроэкономические показатели, которые говорят о том, что стагнация не закончилась, указывает генеральный директор МФК "Мани Фанни" Александр Шустов. Цена нефти, ненадолго заглянувшая ниже 60 долларов за баррель, наверняка в текущих условиях попытается еще раз упасть пониже. Этому способствует и медленно распадающееся соглашение ОПЕК, и больший, чем ожидалось, объем экспорта из Ирана, находящегося под санкциями, и снижение потребления нефти азиатскими экономиками, особенно Китаем вследствие торговых войн с США.

Низкая цена на нефть может привести к превращению бюджета из профицитного в дефицитный уже на уровне 50 долларов за баррель, выше цены отсечения. Дефицитный бюджет вызовет рост инфляции, которая официально оценивается на уровне 6%, а реально наблюдаемое ее значение, скорее всего, достигает 10-11%. Рост кредитования в таких условиях означает, объясняет эксперт, что люди пытаются поддерживать текущий уровень жизни с помощью заемных денег, и это может продолжаться при условиях стабильности курса валюты и стабильности ситуации на рынке труда довольно долго.

Если не случится девальвации, то будет поставлен рекорд по объемам кредитования в 2018 году, потому что декабрь сезонно будет еще более активным месяцем на потребительском рынке и на рынке жилья, полагает Александр Шустов. Но чтобы поддерживать этот рост и далее, придется что-то предпринимать с растущими налогами (с 2019 года повышается НДС) и с относительно высокой ключевой ставкой. Доступные кредиты для бизнеса важнее для экономического роста, чем рост потребления населением за счет кредитов. Лидером по темпам роста объемов кредитования в октябре 2018 г. стал сегмент кредитов наличными. Это может означать, что часть кредитов идет на погашение предыдущих, это очень рискованная тактика.

Растущий спрос на кредиты могли спровоцировать две вещи, считает, в свою очередь, руководитель аналитического департамента компании «ФинИст» Катя Френкель. В сентябре ЦБ РФ повысил процентную ставку, вследствие чего коммерческие банки так же подняли проценты по всей линейке кредитных продуктов. Ранее если ЦБ начал повышать ставку, одним повышением это не ограничивалось. Население, зная это, спешит оформить дорогие покупки, пока проценты не стали совсем большими. Это объясняет спрос на автокредитование и ипотечное кредитование. Опять же если в автокредитовании было отказано, обычно идут за несколькими потребительскими кредитами, ведь его одобрить могут по минимальному количеству документов.

Второй момент – население начинает уже готовиться к Новому году, продолжает эксперт. Более того, вероятно, что в ноябре рост выданных кредитов или кредитных карт будет еще больше. Тем более что в большинстве банковских приложениях висят «персональные предложения» об уже одобренных суммах, которые жгут руки. Осталось только подтвердить в том же приложении о согласии на кредит – и через 15 минут сумма на счете. Причем суммы достаточно немаленькие – предложения бывает доходят до 700 тыс. рублей.

Все это очень опасно, уверена Катя Френкель. Если действующие должники уже не справляются с нагрузкой и перекредитовываются в МФО, что же будет после Нового года, когда октябрьские должники потратят все средства? Количество обращений в МФО значительно вырастет. Для экономики страны — это нехорошо, и на месте ЦБ и коммерческих банков (КБ) стоило бы начать готовиться к росту просроченных платежей и план выхода из этой ситуации. Ведь если КБ неверно расценил финансовые активы и превысил кредитные риски, ему может грозить отзыв лицензии или санация.