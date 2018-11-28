Все ждут 11 декабря. Будут большие сюрпризы

Рынки с нарастающей тревогой ждут 11 декабря, когда в британском парламенте должно состояться голосование по брекситу. Предсказать результаты очень сложно. Однако аналитики уверены, что сюрпризы обязательно будут - с тем или иным знаком.

Если во второй декабрьский вторник британские законодатели проголосуют за предложенный премьер-министром Терезой Мэй план выхода из Евросоюза, то «развод» Соединенного Королевства и объединенной Европы пройдет «чинно и благородно». При неудачном для Мэй голосовании возможен целый ряд возможных сценариев, включая повторное голосование, «бурный» выход и даже проведение повторного референдума о членстве королевства в Евросоюзе. Ну и, конечно, не стоит забывать и о досрочных парламентских выборах.

К референдумам финансовый мир Британии относится очень настороженно. Так, в июне 2016 года, когда состоялся первый референдум о членстве Соединенного Королевства в ЕС, фунт стерлингов рухнул на 13%. Сейчас, если судить по настроениям инвесторам, то, по их мнению, Тереза Мэй проиграет. Фунт, который многие аналитики считают довольно точным барометром настроений британцев, вяло реагировал в последние недели на ряд громких заявлений, включая заявление о согласии подписать черновик договора. Сейчас он, кстати, находится на крайне низком уровне. Поэтому, по мнению многих аналитиков, шансы, что Тереза Мэй победит не дотягивают и до 50%. Ей, кстати, необходимо простое арифметическое большинство при голосовании. Однако большинство раскладов в парламенте позволяет сделать вывод, что получить его будет трудно. Десятки консерваторов, однопартийцев премьера, не скрывают, что будут голосовать против ее плана. Сейчас, напомним, она правит страной благодаря очень хрупкому большинству – всего лишь в 13 голосов

Существует мнение, что в случае поражения при первом голосовании, которое состоится 11 декабря, обстановка на рынках заставит политиков изменить свое отношение и проголосовать на втором голосовании, которое должно пройти не позднее, чем через 21 день после первого, за план премьера.

Схожая ситуация сложилась 10 лет назад, в октябре 2008 года, по другую сторону Атлантики, когда американские конгрессмены сначала проголосовали против Программы выкупа плохих активов (TARP), но в ходе второго голосования после обвала рынков все же ее приняли.

Многие финансисты, однако, сомневаются в том, что британские рынки, даже если станут волатильными, качнутся в ту сторону, которая окажет давление на политиков. Достаточно сказать, что резкое падение фунта после голосования в 2016 году мало повлияло на политический ландшафт Великобритании.

Одна из причин этого заключается в том, что падение фунта приводит к… росту на рынках. В FTSE 100 достаточно много транснациональных компаний, которые работают с долларами и которым идет на пользу слабый фунт стерлингов. В отношении влияния на политиков куда важнее рынок облигаций, потому что он напрямую влияет на финансы правительства. Рынок облигаций однако все два с лишним «брекситовских» года показывает удивительную устойчивость. Ставки по гособлигациям упали накануне референдума несмотря на обвал фунта и мировых рынков.

Существуют опасения и того, что количество противников плана премьера по выходу королевства из ЕС в первом голосовании окажется настолько велико, что проводить второе будет бессмысленно.

Если вернуться к ожиданиям, то можно сказать, что победа Терезы Мэй скорее всего станет самым большим сюрпризом. В таком случае, с высокой долей вероятности можно прогнозировать волатильность рынков.