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Москва, 28.11.2018

Арестован сотрудник СБУ, координировавший провокацию в Керченском проливе

«Expert Online» 2018

Андрей Сорока – один из двух сотрудников СБУ, которые координировали провокационные действия кораблей ВМС Украины в Керченском проливе – арестован городским судом Керчи на 2 месяца.

При этом отмечается, что ранее Сорока, который, был ранен российскими пограничниками при задержании, был вместе ещё с двумя пострадавшими доставлен в одну из керченских больниц. Именно поэтому суд о мере их пресечения проходил в этом городе. 

Второй задержанный сотрудник Службы безопасности «незалежной» Андрей Драч будет доставлен в Киевский районный суд Симферополя, где ему и ещё 8 украинским морякам 28 ноября будет избрана мера пресечения, передаёт РИА Новости.

Напомним, накануне суд Симферополя арестовал на 60 дней 12 из 24 задержанных в Керченском проливе моряков ВМС Украины. 

25 ноября три корабля ВМС Украины – «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» – вошли в российские территориальные воды. Не подчиняясь законным требованиям пограничников, они направились в сторону Крымского моста, но были задержаны и отбуксированы в Керчь.

В отношении украинских моряков в России возбудили уголовное дело. В свою очередь власти «незалежной», назвав произошедшее актом агрессии, ввели в некоторых областях Украины военное положение.

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