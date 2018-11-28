Курсу доллара предрекли годы падения

Курс доллара перейдет к снижению к концу следующего года и это падение может длиться годами. Такой прогноз сделал JPMorgan Asset Management, сообщает Bloomberg. Эту траекторию определит охлаждения экономики США и пауза в цикле повышения ставки ФРС во второй половине 2019 года, считают аналитики компании.

"В конечном счете, траектория - на движение курса доллара вниз в течение многих лет, - отметила глобальный стратег управляющей компании с активами на $1,7 триллиона долларов Габриэла Сантос. Во второй половине следующего года, если ФРС действительно возьмет паузу, если экономика США будет замедляться, если остальной мир стабилизируется или немного улучшится, вы, возможно, увидите, как будет снижаться доллар".

Впрочем, если рецессия в США пойдет по жесткому сценарию, курс доллара может вырасти, так как инвесторы будут вынуждены искать убежище в защитных активах, считают в компании.

Курс рубля остается под давлением геополитических факторов. Вместе с тем, российская валюта во вторник нивелировала вечернее снижение к доллару и росла к евро.

Курс доллара расчетами к закрытию вторника снижался на 4 копейки — до 67,06 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 75,75 рубля.