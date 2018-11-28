Эрдоган и Путин обсудили инцидент в Керченском проливе

Главы РФ и Турции Реджеп Эрдоган и Владимир Путин по телефону обсудили инцидент, к которому привела провокация со стороны кораблей ВМС Украины.

Лидеры двух стран обменялись мнениями по вопросам стабильности и безопасности в Черноморском регионе после обострения отношений между Москвой и Киевом, передаёт официальный сайт Кремля.

Кроме того, Путин и Эрдоган поговорили о ситуации, которая складывается сейчас в Сирии, а также о дальнейшем двустороннем сотрудничества между РФ и Турцией.

Ранее сообщалось, что турецкое внешнеполитическое ведомство опубликовало на своём официальном сайте заявление, в котором дали оценку инциденту, произошедшему 25 ноября в Керченском проливе.

В заявлении МИД отмечается, что Анкара внимательно следит за развитием ситуации и обращаются к Москве и Киеву с призывом избегать резких шагов, которые могли бы привести к дестабилизации обстановки.