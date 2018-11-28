Куда и чем ударят США, выйдя из ДРСМД

Идея статьи появилась в ходе проведения круглого стола в Лондоне в октябре 2018 года между Российским советом по международным делам (РСМД) и Объединенным институтом оборонных исследований (RUSI) по вопросу Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Хотя в ходе обсуждения были выявлены определенные различия в оценках, стороны пришли к выводу, что экспертный диалог может играть важную роль в информировании о политических позициях всех заинтересованных государств, позволив для начала ответить на вопрос: наступает ли конец контроля над вооружениями?. Статья публикуется в рамках партнерства с Российским советом по международным делам (РСМД)*

Малкольм Чалмерс, заместитель генерального директора RUSI

В связи с решением Президента США Дональда Трампа выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), архитектура контроля над ядерными вооружениями между США и Россией сталкивается с самым серьезным кризисом с 1980-х годов, и рискует разрушиться окончательно. Хотя Великобритания и другие европейские государства не являются непосредственными участниками американо-российских договоров, конец контроля над вооружениями может иметь особенно серьезные последствия именно для европейской безопасности.

Непосредственным и понятным поводом для решения США является то, что Россия испытала и начинает развертывать новую наземную крылатую ракету 9M729 (также известную как SSC-8 в США и НАТО) с характеристиками (включая дальность), которые явно нарушают договор. Несмотря на то, что данная проблема была озвучена американской стороной более четырех лет назад, Москва до настоящего времени не находила возможности для её серьезного рассмотрения.

Однако решение США не заставило Россию оправдываться, а, напротив, было использовано Москвой как возможность обеспечить пропагандистское преимущество, представляя себя защитником Договора и обвиняя США в его крахе. Уже более десятилетия президент России Владимир Путин утверждает, что российская военная мощь несправедливо ограничена Договором о РСМД. Договор не предусматривает никаких ограничений на соседние ядерные державы (включая Китай, Индию, Пакистан, Северную Корею и, возможно, Иран), которые используют свои собственные ракеты средней дальности без каких-либо договорных ограничений. Использование российской стороной ракет средней дальности морского базирования в ходе сирийского конфликта показало, что такое оружие может играть для нее ценную роль в неядерных конфликтах в непосредственной близости от ее границ, и это, возможно, укрепило стремление сухопутных сил России получить аналогичные возможности. Важно отметить, что Путин, как и другие представители политической элиты, рассматривают Договор о РСМД как неравный договор (главным образом исходя из количества уничтоженных ракет), а также как результат предполагаемой веры бывшего советского лидера Михаила Горбачева в несбалансированные уступки в отношении Запада.

Это чувство несправедливости усугубилось нежеланием США серьезно относиться к российским вопросам, связанным с соблюдением ДРСМД, а именно — сухопутным противоракетам в Восточной Европе, сложным ракетам-мишеням, которые напоминают баллистические ракеты средней дальности «стран-изгоев», а также все более массовое развертывание вооруженных беспилотных летательных аппаратов большой дальности. Несмотря на то, что ни одна из этих американских систем формально не нарушает Договор о РСМД, их развертывание вместе с американским поведением в отношении российских претензий усилило восприятие Россией того факта, что договор был принципиально несправедливым.

Конец Договора о РСМД позволит России и США развернуть системы, которые в настоящее время запрещены. Москва, вероятно, способна сделать это первой, учитывая продвинутую стадию своей программы модернизации ракет наземного базирования. Со временем может быть оказано давление на Вашингтон последовать ее примеру. Как и их российские коллеги, определенные круги в армии США хотели бы снять ограничения, наложенные договором. Уже разрабатываются предложения по новым гиперзвуковым ракетам наземного базирования и дальнобойным орудиям, которые позволили бы армии США наносить неядерные удары на большую глубину российских или китайских оборонительных порядков без поддержки военно-воздушных или военно-морских сил, используя существующие лазейки в тексте договора.

США будет нелегко найти места для размещения этих новых ракет. Большинство европейских правительств, помня о спорах 1980-х годов, отклонят любое предложение о будущих развертываниях РСМД на своей территории. Скорее всего, в приоритете будет развертывание новых американских ракет в Азии, в добавление к наращиванию обычных сил в целях сдерживания Китая.

Если Договор о РСМД действительно исчезнет, ​​ущерб не будет ограничиваться последовательным развертыванием некогда запрещенных систем Россией и США. Со временем распад договора также, вероятно, приведет к новым развертываниям противоракетной обороны как в Европе, так и в Азии. Текущие развертывания американских ракетных перехватчиков в Польше и Румынии предназначены в первую очередь для защиты от ракет средней дальности с Ближнего Востока.

Если произойдет размещение российских ракет средней дальности, нацеленных на Европу, то это скорее всего, побудит НАТО к рассмотрению новой противоракетной обороны, открыто ориентированной на Восток. Практические и экономические ограничения могут сдержать темпы этого процесса. Однако совокупный эффект может способствовать ремилитаризации Европы до уровня, который не наблюдался более двух десятилетий.

Возможно, самому большому риску в ближайшей перспективе будет подвержен Договор СНВ-III между США и Россией. Этот договор, который ограничивает стратегические ядерные арсеналы обеих стран, истекает в феврале 2021 года, хотя он может быть продлен на срок до пяти лет в случае согласия обеих сторон. Ратификация договора в 2010 г. в США встретила препятствие со стороны ​большинства республиканских сенаторов, и президент Барак Обама обязался затратить значительные суммы на модернизацию ядерных сил, чтобы получить требуемое большинство в две трети голосов. Учитывая сегодняшнее состояние отношений с Россией, если президент Трамп объявит, что он не будет поддерживать продление СНВ-III без дальнейших существенных уступок со стороны Москвы, то он получит широкую поддержку собственной партии. Если СНВ-III также исчезнет, мир останется без каких-либо ограничений или транспарентности в отношении ядерных арсеналов впервые с 1972 года.

Такое развитие событий, по меньшей мере, не создало бы благоприятных обстоятельств для проведения очередной Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), которая должна состояться в 2020 г. Поскольку ДНЯО вступил в силу в 1970 г., неядерные государства неоднократно выражали свое разочарование темпами разоружения пятью признанными ядерными державами. Совсем недавно это разочарование было выражено благодаря активной поддержке многими государствами Договора о запрещении ядерного оружия, несмотря на сильное противодействие со стороны США и их союзников. Однако в течение четырех десятилетий ядерные государства по крайней мере могли утверждать, что они движутся в правильном направлении, хотя и не так быстро, как хотелось бы другим. Однако, если существующие договоры исчезнут, не только прекратится процесс дальнейших российских и американских сокращений, но также будет меньше информации о том, что на самом деле имеют в своем арсенале две ядерные сверхдержавы. Другие ядерные державы (Китай, Индия, Пакистан и в настоящее время Северная Корея), скорее всего, продолжат наращивать свои собственные арсеналы, возможно, даже ускоряя этот процесс в ответ на новые развертывания в США и России.

Ответ Дмитрия Стефановича, эксперта РСМД

Договор о РСМД быстро приближается к своему мрачному концу. Похоже, что 30 лет — это «срок годности» для соглашений о контроле над вооружениями. Договор о противоракетной обороне также не смог пережить эту временную отметку. Однако нет никаких сомнений в том, что, если ДРСМД умрет, мир станет еще менее безопасным местом.

Хотя российские власти ранее и высказывали свои соображения относительно несправедливости договора, за последние несколько лет официальной российской позицией стало то, что этот документ остается одним из краеугольных камней стратегической стабильности между Россией и США, особенно в рамках европейского театра военных действий, и является очень важным в глобальном масштабе. Стоит также отметить, что как НАТО, так и возглавляемая Россией Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) сделали заявления, подтверждающие важность соблюдения Договора. Остается неясным, действительно ли российская крылатая ракета 9M729 нарушает Договор о РСМД. Возможно, произошла серия ошибок, сделанная как российскими военными, конструкторскими бюро и промышленниками, так и разведкой США на этапах разработки этой оружейной системы. Эти ошибки, возможно, были исправлены для обеспечения соблюдения Договора, но тем не менее оказались использованы США в качестве инструмента в их общей деятельности по «противодействию России».

Что касается последнего заявления США о своем намерении выйти из Договора о РСМД, министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл некоторые важные детали. «Опросник» с подробной информацией о времени и месте событий, которые заставили разведывательное сообщество США сделать вывод о том, что Россия нарушила Договор о РСМД, был направлен ​​всего за несколько дней до того, как было объявлено о намерении США выйти из Договора. Сейчас нет данных о том, как Россия будет решать спорные вопросы соблюдения ДРСМД. Но в качестве отправной точки для российской стороны могло бы быть полезным взять на себя инициативу и продемонстрировать ракеты 9М729 широкой общественности и экспертному сообществу. Еще одно примечательное заявление сделал заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, сообщивший, что информация об испытательных пусках крылатой ракеты 9M729 уже была отправлена ​​в США, а также о том, что во время учений «Запад-2017» был совершен пуск 9М729 на расстояние, значительно меньшее 500 км, являющееся порогом для ДРСМД.

Тем не менее, неясно, какие именно данные были отправлены в США, и включают ли они пуск ракеты во время учений «Запад-2017». Согласно общедоступной информации, во время этого мероприятия было всего два события, связанные с ОТРК «Искандер-М». Во-первых, «модернизированная» ракета неуточненного типа «улетела» в Казахстан с полигона Капустин Яр в Астраханской области, преодолев максимальное расстояние 480 км. Во-вторых, крылатая ракета была запущена на Лужском артиллерийском полигоне в Ленинградской области — большом объекте, но недостаточно большом для пусков на нарушающие ДРСМД дистанции, хотя любые крылатые ракеты средней дальности, очевидно, способны поражать более близкие цели. При этом в ходе брифинга по вопросам ДРСМД 26 ноября 2018 г. Сергей Рябков дополнительно уточнил, что в ходе учений именно на полигоне «Капустин Яр» состоялся учебно-боевой пуск ракеты 9М729 на дальность около 480 км, что позволяет увязать сообщения в единую картину.

Итак, что произойдет, если Договор о РСМД будет уничтожен? Распространенным является мнение о том, что Россия может быть первой страной, приступившей к развертыванию ракет средней дальности. Однако в этом отношении следует отметить несколько моментов. Российские ракеты наземного базирования являются одной из основных областей военно-научного и промышленного превосходства страны, поэтому российские нестратегические ракеты, занимающие «поул-позицию» в будущей стратегии обороны России, действительно являются жизнеспособным сценарием. Однако для пропагандистских и политических целей российские власти могут проявить некоторую предварительную сдержанность, по крайней мере, с точки зрения размещения, прицеливания и полезной нагрузки любых потенциальных развертываний РСМД. Эта односторонняя мера сдерживания может сопровождаться двусторонними и многосторонними договоренностями по минимизации взаимной угрозы непреднамеренной эскалации.

Перспективы продления СНВ-III в отсутствие Договора о РСМД могут привести к нескольким результатам, которые выглядят весьма схожими с точки зрения как России, так и США. Действительно, такой сценарий может способствовать укреплению восприятия сторонами друг друга как ненадежных партнеров. В то же время отсутствие взаимных обвинений в отношении предполагаемых нарушений ДРСМД (поскольку договор больше не будет существовать) может привести к более здоровой двусторонней обстановке, по крайней мере, по вопросам контроля над вооружениями. Однако для этого Вашингтону необходимо вначале тщательно рассмотреть ряд озабоченностей, высказанных Москвой в отношении процедур, предпринятых для достоверного сокращения количества пусковых установок для носителей ядерных боезарядов в США в рамках СНВ-III. В противном случае, это приведет к дальнейшему уменьшению уверенности России в том, что обе страны могут иметь взаимовыгодные соглашения.

Чалмерс и Стефанович: совместное заключение

В случае наличия достаточной политической воли все же возможно, что обе стороны смогут найти некоторые новые варианты контроля над вооружениями в целях совершенствования и обновления принципов СНВ-III и ДРСМД. Россия и США могли бы также выдвинуть новые односторонние инициативы по укреплению доверия или даже сокращению вооружений. Учитывая глубоко разрушительные потенциальные последствия прекращения действия Договора о РСМД, есть ли что-либо, что еще может быть сделано для предотвращения его смерти? Складывается ощущение, что политические лидеры как в Москве, так и в Вашингтоне больше заинтересованы в том, чтобы выиграть «войну слов», а не найти способ разрешить свой спор. Однако если бы это изменилось, эксперты по контролю над вооружениями как с Запада, так и из России определили бы «ассортимент» шагов по укреплению доверия, которые позволили бы приступить к решению проблем обеих сторон и выиграть время для дипломатов. Эти шаги могут включать, например, добровольные замораживания развертывания спорных систем, расширение обмена информацией и разовые проверки. Российские и американские лидеры могли бы также работать над выработкой долгосрочного решения, которое может реанимировать Договор о РСМД, а также рассмотреть новые проблемы безопасности, которые не могли быть предвидены, когда договор был впервые согласован три десятилетия назад, возможно, путем добавления новых протоколов к тексту.

Если же обе стороны решат, что им критически нужны новые ракетные системы средней дальности для ведения обычных боевых действий, они могли бы предоставить проверяемые заверения в том, что оспариваемые ракеты не имеют ядерного потенциала. Другие меры могут включать в себя технические изменения в конфигурации оспариваемых систем, например, в отношении использования топливных баков, повышающих дальность действия, различного влияния на дальность, которые могут иметь ядерные и обычные боеголовки, а также относительно ударных возможностей сухопутных пусковых установок для противоракет. Кроме того, в той или иной форме также могут быть рассмотрены новые технологии, которые действуют «на грани» определений ДРСМД (гиперзвуковые глайдеры, аэробаллистические ракеты, особые головные части и др.). Важно не быть наивными, так как перспективы не очень хорошие. Тем не менее негативные последствия для европейской и глобальной безопасности таковы, что еще один шаг к сохранению Договора о РСМД (или, по крайней мере, его наследия) все еще может быть полезен. Иначе еще более опасная и крутая спираль взаимного недоверия между Россией и Западом будет неизбежной.

*Это первая публикация настоящих тезисов на русском языке. Заголовок относится только к российской публикации. На английском языке данная дискуссия была опубликована на сайте RUSI.