Франция и Германия готовы рассчитываться с Ираном в евро

В Париже и Берлине не оставляют попыток сохранить ядерную сделку по Ирану и не хотят подчиняться американским санкциям против Тегерана. Заканчивается работа по созданию Механизма специального назначения для расчетов с Ираном в обход американских санкций.

Париж и Берлин, сообщает Wall Street Journal (WSJ), договорились о создании так называемого Механизма специального назначения (SPV) для расчетов европейских компаний с Ираном в обход американской финансовой системы. Речь идет о создании юридического лица, скорее всего компании с ограниченной ответственностью, которая получит банковскую лицензию и будет проводить платежи для облегчения законных финансовых операций с Ираном. WSJ также сообщает, что к Франции и Германии собирается присоединиться и Великобритания, которая несмотря на «особые» отношения с Вашингтоном, также, как все остальные участники ядерной сделки по Ирану, выступает против одностороннего выхода из нее США в мае этого года и призывает к ее сохранению.

Париж и Берлин преследуют и «европейские» цели. В столицах двух крупнейших стран Евросоюза считают SPV одним из этапов масштабной кампании, направленной на усиление роли евро на международной арене.

Идея создания SPV появилась вскоре после того, как США объявили о намерении ввести против Ирана санкции. Они ставят под удар вторичных санкций все компании, включая, конечно, европейские, которые продолжат вести дела с Исламской Республикой Иран (ИРИ). Интерес к идее создания финансового механизма для облегчения расчетов с Ираном проявили многие европейские страны. Сейчас уже решена главная проблема SPV – найдено место, где будет зарегистрирована компания. От этой «чести», боясь мести Вашингтона, отказались ряд членов ЕС. SPV будет зарегистрирован во Франции или Германии. Французы и немцы договорились, что если SPV будет находиться во Франции, то контролировать его будет Германия, и наоборот.

Источники сообщили WSJ, что процесс создания финансового механизма находится на завершающей стадии. Последние штрихи будут внесены в Буэнос-Айресе, в кулуарах саммита G-20, который пройдет в аргентинской столице 30 ноября-1 декабря.

Париж и Берлин поставили почти все точки над «i» после того, как Вена и Люксембург под давлением США отказались регистрировать у себя SPV. Американцы, например, недвусмысленно предупредили Люксембург, что если Механизм специального назначения примет Великое герцогство, то это может негативно повлиять на его имидж как одного из мировых финансовых центров, где находятся штаб-квартиры десятков крупных инвестиционных фондов и банков.

Схожие аргументы нашлись у США и для Австрии, которая тоже отказалась принимать у себя SPV.

В Вашингтоне не хотят рисковать и пытаются помешать созданию механизма, хотя и считают его бесполезным проектом. Частный бизнес, действительно, не желает ссориться с Америкой и перед вступлением в силу 5 ноября второго пакета американских санкций против Ирана подавляющее большинство крупных западных компаний покинуло ИРИ.

Сообщение о том, что работа над созданием SPV близится к завершению, сделал Али Акбар Салехи, возглавлявший в 2011-13 годах МИД ИРИ, а сейчас являющийся вице-президентом, отвечающим за ядерную программу страны, и президентом Организации по атомной энергии Ирана. Салехи рассказал журналистам о соглашении между Берлином и Парижем в Брюсселе, куда он приехал на третий семинар по мирному сотрудничеству между Тегераном и Европейским Союзом в области атомной энергетики. Цель семинара – показать Тегерану, что Европа намерена сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), как официально называется соглашение об ядерной программе Ирана, заключенное в 2015 году между ИРИ с одной стороны и Россией, КНР, США, Францией, Великобританией и ФРГ с другой.

Беседуя с журналистами, Салехи рассказал, что предупредил ЕС о «зловещих» последствиях, если он не подкрепит неоднократно заявленное намерение сохранить ядерную сделку конкретными действиями.

«Если слова не превратятся в дела, то следует ждать зловещих последствий,- заявил Али Акбар Салехи.- Ситуация будет непредсказуема».