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Политика
Москва, 28.11.2018

Керченская полувойна Петра Порошенко

«Expert Online» 2018
  • Ситуация на контрольно-пропускном пункте под Мариуполем после указа о введении военного положения
AP/TASS

Ситуация на контрольно-пропускном пункте под Мариуполем после указа о введении военного положения

Прошло уже несколько дней с момента начала конфликта вокруг захвата украинских кораблей в Черном море. И уже сейчас можно делать некоторые промежуточные выборы, определять победителей и проигравших.

Определение победы в конфликте зависит исключительно от выполнения поставленных в нем целей. Инициировавший конфликт вокруг захвата трех украинских судов Петр Порошенко преследовал в нем несколько целей. И ни одна из них не была выполнена в полном объеме.

Так, первой – и основной – задачей украинского президента было остаться украинским президентом. Поскольку его рейтинг колебался в районе электорального плинтуса, Порошенко должен был либо его резко набирать, либо подавить конкурентов силовым путем. Пойти по пути Ельцина-1996 у главы Украины не получилось – набирать рейтинг ему не из чего, оппозиция в стране сильна и, что самое главное, имеет друзей на Западе. Нынешняя провокация могла бы принести рейтинговые очки, но для этого корабли должны были бы триумфально вернуться в украинские порты. А поскольку они три вместо этого отправились в Керчь под конвоем кораблей российских (причем без особого сопротивления), то вся эта история напомнила многим националистам сдачу Крыма, и Порошенко обвинили в слабости. Поэтому оставалось лишь подавлять конкурентов силовым путем – и Порошенко объявил о намерении ввести в стране режим чрезвычайной ситуации на 60 дней. В ходе которого он имел бы полное право предотвращать любого рода акции протеста, распускать нелояльные общественные организации или даже партии, контролировать СМИ ну и реквизировать «для военных нужд» собственность нелояльных олигархов.

К несчастью для Порошенко, эта задача была выполнена лишь частично. Оппозиция в Верховной Раде (а также часть правящей коалиции в лице «Народного Фронта») отказались от президентского проекта, и вместо этого приняли его в ограниченном варианте. То есть введение военного положения на 30 дней, лишь в отдельных регионах Украины, а также одновременное установление четкой даты президентских выборов (которые назначены на 31 марта). Более того, Порошенко вынужден был вытерпеть множество минут позора в ходе голосования. «Когда стало ясно, что первоначального варианта военного положения не будет, политики из разного рода "оппозиций" устроили президенту обструкцию в Раде, чтобы составить впечатление, что это они своими решительными действиями провалили план введения военного положения для срыва выборов. Именно поэтому в Раде и творился цирк с матом, "ганьбой", и депутаты даже разбили монитор для телетрансляции, установленный возле президиума», - пишет украинское издание «Вести». Естественно, пострадала не только президентская гордость, но и президентская репутация, ведь в то время, как «оппозиционеры» пиарились на президенте, он, как отмечают «Вести», «вынужден был, сцепив зубы, молчать».

 С другой стороны, Порошенко все равно остался в определенном профите. Режим чрезвычайного положения введен в основном в юго-восточных областях страны – то есть там, где значительная часть населения будет голосовать за условного «пророссийского» кандидата. Одного из основных конкурентов Порошенко за выход во второй тур, на дуэль с Юлией Тимошенко. Соответственно, у президента появляется возможность куда более активного использования административного ресурса для снижения рейтинга «неправильного» кандидата. 

Вспомните Крым!

Второй важной целью Петра Алексеевича было стимулирование международного давления на Россию. И не просто давления, а давления именно в азовско-крымском вопросе. Киев абсолютно не устраивает тот негласный компромисс, который существует между Москвой и ведущими странами ЕС в этом вопросе (Брюссель не признает Крым российским, сохраняет санкции, но не обостряет ситуацию, не вводит новые серьезные санкции из-за Крыма, а также не привязывает передачу полуострова Украине к процессу нормализации российско-европейских отношений). Вот Порошенко и пытается будировать ситуацию, играть на обострение, вынуждая тем самым Европу прыгать в украинский окоп (зная, что, выбирая между украинским и российским, замаравшие себя поддержкой Майдана и боящиеся признать сделанные ошибки лидеры ЕС будут вынуждены нырнуть в первый). Особенно после того, как ранее ЕС сам загнал себя в ловушку, некоторое время назад ритуально возложив устами Европарламента и Федерики Могерини всю вину за будущую эскалацию в азовском вопросе на Россию.

Судя по информации на момент сдачи статьи, план не сработал – Европа отказалась идти на украинском поводке. Европейские лидеры, конечно же, выразили протест действиям России, однако (судя по информации Дойче Велле) ни Париж, ни Берлин не рассматривают в этой ситуации ввод каких-то новых санкций с целью наказать Россию. Они лишь призывают к диалогу. В то же время Москва не видит оснований для таких переговоров ради успокоения ситуации, предпочитая иные методы решения проблемы, которые (и только которые) понимает нынешняя украинская власть. «Ситуация не нуждается в умиротворении. Умиротворение произошло позавчера, когда наши пограничники умиротворили нарушителей государственной границы Российской Федерации», - отметил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

Да, ЕС не отказался от предоставления Киеву новых объемов милостыни. В пресс-службе представительства ЕС в Киеве местным журналистам сообщили, что «основываясь на той информации о военном положении, которой мы владеем, его введение не должно повлиять на выделение микрофинансовой помощи». Однако даже в этой формулировке можно увидеть намек на то, что в Брюсселе были недовольны планом Порошенко и сыграли значительную роль в том, что изначальный президентский проект не был принят в Верховной Раде.

Казалось бы, в этом пункте помощь украинскому лидеру пришла оттуда, откуда не ждали. Дональд Трамп (на дух не переносящий Петра Порошенко и рассматривающий Украину как колоссальную обузу) выступил куда резче европейских лидеров. Он заявил о том, ему не нравится ситуация в Азовском море, что он ждет полного доклада о ситуации от своих спецслужб, и что после получения всей информации он может даже отменить встречу с Путиным на полях саммита G20. 

Впрочем, чепчики в воздух украинским активистам бросать рано. Да, теоретически встреча может быть отменена, однако те, кто следят за поведением Трампа, прекрасно понимают цель этого хода – американский президент просто пытается повысить ставки на переговорах, укрепить свою позицию, а также расшатать Путина и заставить его нервничать. К счастью, в Кремле за Трампом как раз следят, поэтому реагируют на эти заявления абсолютно спокойно. Без истерик и без обвинений: «Подготовка мероприятия продолжается». 

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