Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

SAP – это золотой стандарт автоматизации бизнеса и управления им. И пока на Quora недовольные задаются вопросом «Что делает SAP таким популярным?», отчеты фиксируют не спадающую популярность компании в России. Однако экономическая ситуация заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. О возможностях экономии на SAP HANA, трендах отрасли и том, что делает вендора уникальным, рассказал Александр Скоробогатов, ведущий системный архитектор Центра проектирования вычислительных комплексов «Инфосистемы Джет».

Существует убеждение, что SAP — это долго, дорого и несовременно. Время идет и кажется, что ничего не меняется. Так ли это?

Нет, я с этим не соглашусь. Внедрение SAP — это большие затраты на старте, но любые обоснованные инвестиций в ИТ приносят бизнесу дополнительный доход. Он может быть непрямым, а в виде сокращения издержек или ускорения подготовки управленческой отчетности. В этом смысле SAP открывает возможности для формирования добавочной стоимости. Зачастую цена таких проектов — это вопрос договоренностей между заказчиком и подрядчиком.

От чего чаще всего зависит конечная стоимость внедрения?

От количества и типа SAP-модулей. Одни лицензируются исходя из количества рабочих мест, другие — по объему обрабатываемой информации. Здесь необходимо смотреть на те продукты, которые предприятие хочет у себя внедрить. И чаще всего внедрение SAP — это не разовое мероприятие. Внедрение обычно начинается с ERP или системы управления персоналом, а дальше идет наращивание ландшафта: как города прирастают новыми районами, также комплекс систем SAP прирастает новым функционалом.

Насколько реально отказаться от SAP?

Технически сделать можно все что угодно. Но обычно SAP — это сложившаяся экосистема, применяемая в индустрии. Предприятию проще и выгоднее встраиваться в отраслевой информационный обмен исходя из принятого стандарта. Если мы говорим про SMB, то там SAP можно заменить ERP-системами от 1С или «Парус». Но в холдингах альтернатив практически не существует. И даже если заняться этим вопросом, то проект перехода с одной системы управления на другую будет экономически неэффективным. Это и переучивание персонала, и дополнительные риски на время миграции. Чаще всего, выбрав стратегию на старте, перехода на альтернативные решения не случается. В исключения попадают компании, утратившие доступ к зарубежным технологиям из-за попадания в санкционные списки.

За любой программой стоит «железо». Насколько выбор ИТ-инфраструктуры важен в процессе построения SAP-экосистемы?

Во времена, когда компьютеры занимали этажи, а процессорное время стоило очень дорого, SAP предлагал своим заказчикам систему управления несколькими предприятиями одновременно. Ничто не стоит на месте, на смену мейнфреймам пришли серверы, и вендор развивается вслед за аппаратными комплексами. Стало понятно, что SAP как производитель ПО не имеет своей базы данных, поэтому вынужден при продаже лицензий отдавать часть прибыли другим производителям: Oracle, IBM, Sybase и тд. Вполне логичным стало решение разработать собственный продукт. Так 7 лет назад появилась SAP HANA — первая база данных, работающая с in-memory вычислениями. Она стала основной аналитической системой, обрабатывающей большие данные, собираемые со всех модулей SAP и смежных систем. С ее помощью можно создавать прогнозные модели и подготавливать отчеты, на основании которых принимаются управленческие решения. Система отлично себя показала, и ее доработали так, чтобы она эффективно работала не только для аналитических задач, но и оперативных запросов ERP и CRM-систем.

SAP HANA и другие производители аппаратных платформ — как они уживаются между собой?

Понятно, что в наш век широкого ассортимента технологий попытка закрыть перечень аппаратных платформ под перспективную базу данных может привести к неудаче. Отказавшись от идеи коробочного решения, SAP все еще хотел гарантировать своим заказчикам наиболее эффективное использование инфраструктуры и высокую производительность, поэтому пошел по пути сертификации стороннего оборудования. В портфолио большинства ключевых игроков на рынке появились решения, которые по конфигурации соответствовали требуемым характеристикам.

Более того, существует регламентирующий документ SAP HANA TDI, позволяющий разворачивать SAP HANA на существующих у компании платформах. По сути TDI — это свод правил, требований и ограничений, которые позволяют использовать существующую инфраструктуру заказчика для установки SAP HANAANA. И SAP принимает такие инсталляции на поддержку. Наиболее свежая версия документа, анонсированная в 2017 году, позволяет развертывать SAP HANA не только на своем «железе», но и на виртуальных машинах.

То есть наконец-то можно сэкономить, используя собственные ресурсы?

Тут надо понимать, что SAP HANA — это высокопроизводительная система, которую на откровенно старых платформах запустить не получится. Но действительно появляется большее пространство для маневра: например, компания может иметь свои инфраструктурные стандарты внутри ЦОД и не хотеть ставить рядом огромную коробку, которая будет выбиваться из его системы управления. В этом случае она может сертифицировать свои платформы и развернуть на них SAP-модули.

Виртуализация — второй способ экономии. За счет нее можно эффективнее использовать ИТ-мощности, иметь меньшую переподписку по ресурсам и не покупать лишнего. И вообще виртуализация — это сегодняшний тренд, я рекомендую всем обратить на нее внимание.

Третий вариант — он не столько про экономию, сколько про сокращение вывода новых функций в полноценное использование. Можно запустить модули или SAP HANA на гибридной инфраструктуре, используя как собственные, так и облачные мощности. Быстро провести необходимые тесты, подтвердить сайзинг-модель, скорректировать ее в случае необходимости. Запустить систему, и пока там она начинает жить — при желании провести цикл закупки, расширить собственный программно-аппаратный комплекс и мигрировать систему из облака к себе.

Как отвечает ИТ на растущие потребности бизнеса?

Один из наших заказчиков развернул свою аналитическую систему на SAP HANA, но в какой-то момент понял, что эта система так быстро реагирует на запросы, что из нее можно получать даже оперативную информацию. Когда задача подведения итогов по остаткам на складах и в магазинах стала занимать несколько секунд вместо нескольких часов, внутренние и внешние бизнес-процессы начали меняться. Доступ к оперативной и актуальной отчетности позволил перейти от использования заранее подготовленных отчетов к аналитическим срезам в режиме реального времени, что повысило эффективность управления бизнесом.

Что делать компаниям, чтобы оставаться в тренде?

Нужно не допускать эксплуатации устаревшего оборудования, вышедшего за периоды сервисной поддержки. Вышедший из строя старый сервер можно заменить на новый по цене запчасти. У нас были интересные проекты миграции SAP с RISC-архитектуры на х86, и я вам скажу, что обновление платформы дает огромную экономию на операционной поддержке. Железо, старше 10 лет, поддерживать дорого — миграция на более современную инфраструктуру экономит на поддержке и одновременно с этим повышает доступность и гибкость инфраструктуры в целом.

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