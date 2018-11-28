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Москва, 28.11.2018

Порошенко подписал указ о введении на Украине военного положения

«Expert Online» 2018

Пётр Порошенко – президент Украины – подписал указ о введении на 30 дней в некоторых областях «незалежной» военного положения.

Решение, которое было принято на фоне обострения российско-украинских отношений, ставшим следствием провокации судов ВМС Украины в Керченском проливе, затронет 10 регионов. Среди них Луганская и Донецкая области, а также внутренние воды Азово-Керченской акватории, передаёт РИА Новости.

Напомним, ранее Порошенко в своём обращении к гражданам Украины заверил их, что введение военного положение не угрожает проведению президентских выборов. Однако многие политологи, в том числе и на Украине, уверены, что провокация в Керченском проливе, была устроена именно для того, чтобы сорвать выборы.

Между тем в Кремле уже прокомментировали ситуацию на Украине, заявив, что этот данное решение – внутреннее дело Киева. Однако подчеркнули, что на фоне предстоящий выборов введение военного положения имеет «особую окраску».

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