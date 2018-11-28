Прогноз погоды: москвичей предупредили о высоком атмосферном давлении

По прогнозу синоптиков, вечером 28 ноября и в ночь на 29 ноября в Москве и области резко повысится атмосферное давление.

Уже к 20:00 мск при температуре воздуха минус 8-10 оно составит 758-759 мм ртутного столба, что значительно выше нормы. Предстоящей ночью атмосферное давление поднимется ещё выше – до отметки в 760 мм ртутного столба.

На фоне морозной погоды (минус 11-13) и высокой влажности это может оказать негативное влияние на людей с заболеваниями сердца, сосудов, а также страдающих от лёгочных недугов и психических расстройств.

Этой категории граждан синоптики советуют строго выполнять предписание лечащих врачей, отказаться от употребления спиртных напитков и соблюдать режим труда и отдыха.

Согласно прогнозу специалистов портала «Метеоновости», высокое атмосферное давление сохранится и днём 29 ноября. Этому поспособствует сухая, морозная, местами солнечная погода с температурой воздуха минус 6-8, а также скандинавский антициклон, который пока не стремится покидать пределы региона.

При этом, как считают специалисты, на высокое давление, которое будет держаться на уровне 755-758 мм ртутного столба, отреагируют даже здоровые люди. У них может наблюдаться бессонница, вялость и низкая работоспособность.

Чтобы улучшить самочувствие, медики рекомендуют придерживаться следующих рекомендаций: избегать переутомления в течение дня, делая в своей работе небольшие перерывы; уменьшить потребление соли и тонизирующих напитков; не переедать; находясь дома, сделать горячую ванночку для ног. Кроме того, можно принять успокаивающий растительные препараты, а также постараться пораньше лечь спать.