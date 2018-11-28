Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 28.11.2018

Путин рассказал о повышении пенсий в России

«Expert Online» 2018

Владимир Путин – президент РФ, в ходе форума «Россия зовёт» – затронул тему повышения пенсий.

По словам главы государства, пенсии в нашей стране обязательно будут расти, передаёт РИА Новости.

«Здесь даже обсуждать нечего. Это вопрос решённый», – подчеркнул Путин, не назвав при этом никаких цифр и сроков.

Также российский лидер заявил, что граждане РФ должны почувствовать выгоду от того, что они вкладывают свои накопления в ПФР. При этом президент пообещал, что тему пенсионных фондов, никто закрывать не собирается ни сейчас, ни в ближайшей перспективе.

«Мы исходим из того, что работа ПФР должна быть устроена так, чтобы граждане России, отчисляющие в них свои деньги, обязательно почувствовали все плюсы от такого решения…, чтобы там ничего не развалилось, чтобы эти фонды проводили взвешенную, реалистичную и эффективную политику», – резюмировал Путин. 

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. В Турции сделали жёсткое заявление об инциденте в Керченском проливе
      В Турции сделали жёсткое заявление об инциденте в Керченском проливе
    2. США хотят присвоить 1800 км российской территории
      США хотят присвоить 1800 км российской территории
    3. Ангела Меркель перестала скрывать главную цель Евросоюза
      Ангела Меркель перестала скрывать главную цель Евросоюза