Путин рассказал о повышении пенсий в России

Владимир Путин – президент РФ, в ходе форума «Россия зовёт» – затронул тему повышения пенсий.

По словам главы государства, пенсии в нашей стране обязательно будут расти, передаёт РИА Новости.

«Здесь даже обсуждать нечего. Это вопрос решённый», – подчеркнул Путин, не назвав при этом никаких цифр и сроков.

Также российский лидер заявил, что граждане РФ должны почувствовать выгоду от того, что они вкладывают свои накопления в ПФР. При этом президент пообещал, что тему пенсионных фондов, никто закрывать не собирается ни сейчас, ни в ближайшей перспективе.

«Мы исходим из того, что работа ПФР должна быть устроена так, чтобы граждане России, отчисляющие в них свои деньги, обязательно почувствовали все плюсы от такого решения…, чтобы там ничего не развалилось, чтобы эти фонды проводили взвешенную, реалистичную и эффективную политику», – резюмировал Путин.