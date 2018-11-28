Путин сделал важное заявление об инциденте в Керченском проливе

Глава РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на форуме «Россия зовёт» заявил, что инцидент в Керченском проливе – провокация, которую организовал президент Украины Пётр Порошенко.

При этом российский лидер подчеркнул, что данный инцидент, в ходе которого корабли ВМС Украины нарушили границу РФ и вошли в наши территориальные воды, произошёл в преддверии президентских выборов в самостийной.

«Из-за низкого рейтинга Порошенко необходимо создать препятствия для конкурентов из оппозиции, что он и пытается сделать в том числе и при помощи провокаций», – считает Путин.

Он также отметил, что военное положение на Украине не вводилось за всё время конфликта, который полыхает на юго-востоке страны.

«Однако его ввели моментально после небольшого инцидента в Керченском проливе», – резюмировал Путин.

Ранее сообщалось, что 27 ноября президент Украины подписал указ о введении военного положения в некоторых областях «незалежной», а также на территории прилегающей к внутренним водам Азово-Керченской акватории.