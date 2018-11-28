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Москва, 28.11.2018

Самолет США провел разведку у Керченского пролива

«Expert Online» 2018

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon с ботовым номером 168848 27 ноября совершил многочасовой разведывательный полет у российского побережья на Черном море, а также Керченского пролива, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

Уточняется, что воздушное судно с бортовым номером 168848 входит в состав 26-й патрульной эскадрильи ВМС США. Оно приближалось к береговой линии полуострова на расстояние в 31 километр.

Ранее в этом же районе провел разведку беспилотник RQ-4A Global Hawk, который также провел мониторинг разграничительной линии в Донбассе.

В воскресенье 25 ноября ФСБ сообщила, что три военно-морских корабля Украины нарушили границу РФ и движутся к Керченскому проливу, совершая опасные маневры в российских водах, не подчиняясь законным требованиям. Киев заявил, что суда направляются из Одессы в Мариуполь, о чем сообщалось заранее.

Украинские власти назвали произошедшее актом военной агрессии, в стране ввели военное положение. В России сочли инцидент провокацией.

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