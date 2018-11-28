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Москва, 28.11.2018

Самозанятые начнут платить налоги в экспериментальном режиме

«Expert Online» 2018
  • Самозанятые начнут платить налоги в экспериментальном режиме
Валерий Шарифулин/ТАСС

В 2019–2028 годах в Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане будет проведен эксперимент, предусматривающий введение налога на профессиональный доход (НПД) для самозанятых граждан. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документыопубликованные на государственном портале правовой информации, три соответствующих закона подписал президент РФ Владимир Путин.   

Согласно новому режиму, самозанятые будут уплачивать налог с доходов от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав физлицам по ставке 4%, индивидуальные предприниматели и юрлица — 6%. Те, кто на него перешел, НДФЛ в размере 13% платить не будут. При регистрации гражданин должен указать регион, где ведет деятельность. Если таких регионов несколько, самозанятый вправе выбрать один из них.   

На режим НПД смогут перейти самозанятые с доходом не более 200 тыс. рублей в месяц (2,4 млн рублей в год), у которых нет работодателя и наемных работников, но имеют доходы от использования имущества. Желающие перейти на НПД смогут регистрироваться, не посещая налоговую инспекцию, с помощью бесплатного мобильного приложения "Мой налог", при помощи этой программы они смогут и уплачивать налог.   

Перешедшим на НПД лицам предоставляется налоговый вычет на развитие в пределах 10 тысяч рублей на неограниченный срок. Однако после использования этой суммы вычет повторно не предоставляется. Одновременно устанавливается налоговая ответственность за нарушение плательщиками НПД порядка и сроков передачи в налоговый орган сведений о произведенном расчете. При первом нарушении штраф составит 20% от суммы такого расчета, при повторном в течение полугода — 100%.  

Тот факт, что прежде чем распространить данные правила на всю страну, у нас запускаются пилотные проекты, не может не радовать, считает сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров. Этот эксперимент позволит отследить возможные пробелы в новой схеме и далее модернизировать ее для всех. У данной новеллы есть свои плюсы, мобильное приложение снижает административную и бюрократическую нагрузку. Все эти походы в ФНС отпугивают наших граждан.   

С другой стороны, добавляет эксперт, мы должны отдавать отчет, что не все сразу перейдут на эту систему, чтобы просто иметь возможность выписывать электронный чек через приложение. Людям пока не хватает дополнительных льгот, они не видят свою выгоду в работе по белой схеме. К тому же ситуацию подрывает низкое доверие самозанятых к контролирующим и правоохранительным органам.  

Этот эксперимент направлен на то, чтобы вывести самозанятых из «тени», но есть сомнения в том, что он сработает, полагает Денис Зайцев, руководитель налогового департамента BMS Law Firm. Дело в том, что у налоговых органов фактически нет работающих инструментов для выявления таких граждан. Соответственно многие не захотят попадать в поле зрения ФНС, учитывая, что в дальнейшем введенные сейчас ставки могут быть повышены. Скорее всего, какая-то часть самозанятых граждан будет официально платить налоги, но их доля не превысит 15-20% от общего числа.  

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