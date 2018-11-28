Социологи представили данные недавнего международного исследования, которые свидетельствуют, что настроения в западных СМИ могут сильно отличаться от установок самих граждан. В рамках совместного проекта Pew Research Center и немецкого Körber-Stiftung, который был реализован в сентябре, выяснилось, что 69% немцев хотят, чтобы Германия больше сотрудничала с Россией. Лишь Франция с 82% опережает нашу страну в этом условном рейтинге.

Причем, только 41% опрошенных респондентов в Германии заявили о необходимости увеличить сотрудничество с США, 47% выступают против такого варианта. Немцы предпочитают увеличить сотрудничество с Китаем (67%) и Великобританией (55%).

А вот сами американцы больше расположены к сотрудничеству с Берлином. За такой сценарий высказались 70% респондентов. Однако граждане США считают, что более важными партнерами для их страны являются Великобритания и Франция.

В целом, у немцев и американцев становится все больше отличий, утверждают исследователи. Единственное, что их объединяет - это положительно отношение к НАТО. Граждане Германии высказываются за более независмую от США внешнюю политику и выступают против торговой политики Вашингтона, резюмируют социологи.