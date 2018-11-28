США раскрыли истинную цель провокации в Керченском проливе

В ситуации обострения вокруг Украины в связи с событиями в Керченском проливе европейские страны должны поддержать США и отказаться от строительства газопровода «Северный поток — 2», заявила официальный представитель госдепа Хизер Нойерт.

По словам Нойерт, Вашингтон хотел бы, чтобы европейские союзники усилили помощь Украине, а продолжение строительства газопровода является формой поддержки Москвы.

«США заняли решительную позицию по поддержке Украины, мы бы хотели, чтобы другие страны также делали больше», — сказала Нойерт.

Она также заявила, что вопрос «Северного потока-2» стоит решать кардинально. Политик напомнила, что газопровод пройдет через многие страны ЕС, а сама реализация проекта является формой поддержки Москвы.

«Еще один вопрос, о котором мы говорим довольно много, но видимо недостаточно, — это «Северный поток-2». Он проходит через многие страны и, я думаю, это вопрос, который европейские страны должны задать себе: хотят ли они продолжать строительство «Северного потока-2». Потому что он помогает российским властям и это определенная поддержка, которую они оказывают российскому правительству, продолжая строить «Северный поток-2», — продолжила Нойерт.​

В воскресенье 25 ноября ФСБ сообщила, что три военно-морских корабля Украины нарушили границу РФ и движутся к Керченскому проливу, совершая опасные маневры в российских водах, не подчиняясь законным требованиям. Киев заявил, что суда направляются из Одессы в Мариуполь, о чем сообщалось заранее.

Украинские власти назвали произошедшее актом военной агрессии, в стране ввели военное положение. В России сочли инцидент провокацией.