Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 28.11.2018

США раскрыли истинную цель провокации в Керченском проливе

«Expert Online» 2018

В ситуации обострения вокруг Украины в связи с событиями в Керченском проливе европейские страны должны поддержать США  и отказаться от строительства газопровода «Северный поток — 2», заявила официальный представитель госдепа Хизер Нойерт.

По словам Нойерт, Вашингтон хотел бы, чтобы европейские союзники усилили помощь Украине, а продолжение строительства  газопровода является формой поддержки Москвы.

«США заняли решительную позицию по поддержке Украины, мы бы хотели, чтобы другие страны также делали больше», — сказала Нойерт.

Она также заявила, что вопрос «Северного потока-2» стоит решать кардинально. Политик напомнила, что газопровод пройдет через многие страны ЕС, а сама реализация проекта является формой поддержки Москвы.

«Еще один вопрос, о котором мы говорим довольно много, но видимо недостаточно, — это «Северный поток-2». Он проходит через многие страны и, я думаю, это вопрос, который европейские страны должны задать себе: хотят ли они продолжать строительство «Северного потока-2». Потому что он помогает российским властям и это определенная поддержка, которую они оказывают российскому правительству, продолжая строить «Северный поток-2», — продолжила Нойерт.​

В воскресенье 25 ноября ФСБ сообщила, что три военно-морских корабля Украины нарушили границу РФ и движутся к Керченскому проливу, совершая опасные маневры в российских водах, не подчиняясь законным требованиям. Киев заявил, что суда направляются из Одессы в Мариуполь, о чем сообщалось заранее.

Украинские власти назвали произошедшее актом военной агрессии, в стране ввели военное положение. В России сочли инцидент провокацией.

 

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. В Турции сделали жёсткое заявление об инциденте в Керченском проливе
      В Турции сделали жёсткое заявление об инциденте в Керченском проливе
    2. США хотят присвоить 1800 км российской территории
      США хотят присвоить 1800 км российской территории
    3. Вашингтон: все пусть уйдут, а Россия останется
      Все иностранные войска за исключением российских, по мнению американского дипломата, должны уйти из Сирии.