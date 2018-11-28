Трамп утверждает, что именно он «обвалил» цены на нефть

Президент США Дональд Трамп сообщил о телефонном звонке «властям Саудовской Аравии», который повлиял на стоимость нефти. Об этом Трамп рассказал в интервью газете The Washington Post.

«Два с половиной месяца назад цена была 82 доллара за баррель. Она могла подняться до ста. Чтобы не допустить этого, я позвонил», - рассказал глава Белого дома.

Трамп утверждает, что именно после его звонка Саудовская Аравия увеличила добычу нефти, что привело к серьезному падению цен на рынке.

«Цены на нефть падают (скажите спасибо президенту Т)», - написал американский лидер в Twitter.

Обвал нефтяных котировок произошел 21 ноября после бегства инвесторов из рисковых активов, в первую очередь акций. При этом фондовые индексы США рухнули на 1,7-2,2%, Dow и S&P находятся на 1% ниже уровней начала года.

На минувшей неделе Brent впервые с октября прошлого года упала ниже 59% , а WTI коснулась отметки 50%. Поставщики боятся повторения 2014 года и снижения котировок до 40%.