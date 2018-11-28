Центробанк нашел замену западным деньгам

Из-за санкционного риска иностранные инвесторы вывели из ОФЗ в этом году более 0,5 трлн руб., однако в последнее время уходящих нерезидентов замещают крупные российские банки и НПФ. Так, объем рынка ОФЗ увеличился в октябре на 54 млрд руб. до 7,236 трлн руб. Негосударственные пенсионные фонды вполне способны заместить на российском долговом рынке западные деньги, уверены в Банке России. Чтобы ускорить события и не зависеть от иностранных заемщиков, регулятор намерен создать в России крупных институциональных инвесторов пишет "Вести.Экономика". Для решения проблемы сейчас Центробанк и Минфин продолжают готовить концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК), заявил первый зампред ЦБР Сергей Швецов на форуме Финансового университета при правительстве РФ. По его словам, источником длинных денег может стать население, накопившее много денег на банковских вкладах, и сегодня идет переток этих сбережений на рынок безрисковых облигаций.

Концепция индивидуального пенсионного капитала, которая будет способствовать притоку средств граждан в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), обсуждается несколько лет. В этом году ее реализация была отложена из-за повышения пенсионного возраста. При этом население, несмотря на усилия властей по повышению финансовой грамотности, массово не готово идти на рынки капитала, поэтому необходимы институциональные инвесторы, отмечает Шевцов.

"Наша задача - сделать приток денег частным, то есть убедить население показать некий уровень доверия к пенсионным фондам..., и население должно из своей зарплаты при определенных стимулах со стороны государства - налоговых, софинансирование, - но тем не менее само должно откладывать себе на пенсию", - сказал Швецов, которого цитирует Reuters.



Концепция ИПК заключается в том, чтобы стимулировать людей на добровольной основе отчислять самостоятельно средства на свою пенсию, формируя собственные, частные пенсионные накопления, помимо средств государственного пенсионного фонда. Таким образом предполагается создать масштабный объём «длинных» инвестиционных денег в экономике, которые могли бы обращаться десятилетиями до возврата инвесторам – физическим лицам, по мере их выхода на пенсию.

Для экономики это несомненное благо, уверен ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман. Ведь одна из проблем инвестклимата и кредитования в России – недостаток денежных ресурсов с длительным сроком погашения. Пассивы банков, в частности, вклады населения, депозиты юрлиц – в основном «короткие» по срокам. Это не даёт возможности размещать их в перспективные проекты и вложения бюджета, требующие большого срока окупаемости.

Между тем западная практика показывает, что одни из самых крупных инвесторов – именно пенсионные фонды в силу массовости и больших горизонтов инвестирования, указывает эксперт. Проблема в России актуализируется из-за большого оттока средств нерезидентов из гособлигаций – ОФЗ - в последнее время из-за угрозы санкций. У бюджета резко снижаются возможности поступлений и заимствований на внешних рынках. А заместить их средствами российских финансовых институтов затруднительно во многом именно из-за недостаточности «длинных» денежных ресурсов в стране.

Поэтому идея ЦБ и Минфина – с помощью ИПК убить нескольких зайцев, объясняет Марк Гойхман. Во-первых, сформировать массовый инструмент самостоятельного накопления людьми средств на пенсию, сняв часть ответственности с государства. Для этого будут использоваться НПФ или специальные пенсионные счета в банках. Во-вторых, за счёт таких пенсионных институтов, пока не работающих в стране в нужных масштабах, создать критически необходимые объёмы инвестиционного капитала для долгосрочных вложений. Наконец, в-третьих, за счёт таких длительных ресурсов, аккумулируемых пенсионными институтами, заместить часть выпадающих займов в ОФЗ.

Что же касается упомянутой Швецовым инфляции, то, указывает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, потребительская корзина, на основе которой она рассчитывается, отстала от времени. Там не тот набор товаров и услуг, который потребляет средний современный горожанин. 4% достигаются методами статистики, в действительности наблюдаемая инфляция составляет около 10-11%, поэтому реальная доходность ОФЗ скорее все же отрицательная, да и с чего бы ей быть положительной, какой экономический смысл для государства занимать так дорого?

Во-вторых, продолжает эксперт, провернув манипуляции с индексацией пенсий, а потом повысив пенсионный возраст, чиновники подорвали доверие к пенсионной системе, восстановить которое в рамках текущего поколения уже вряд ли возможно. Некоторые из текущего поколения застали еще и павловскую денежную реформу, и пирамиду ГКО и дефолт, и их убедить вкладывать собственные деньги в НПФ будет очень сложно, а свой скепсис и опасения они передадут своим детям. Длинные пенсионные деньги, сбережения россиян мечтают получить не только НПФ, но и банки, которые, хотя и теряют лицензии, все-таки остаются в сознании граждан более надежными и понятными, предлагающими застрахованный вклад как самый консервативный инвестиционно-пенсионный инструмент.

Брокеры тоже хотели бы получить эти сбережения в управление. Страховые компании — тоже. Вопрос только один — во что вкладывать эти длинные деньги на территории РФ, в какие бумаги, чтобы через 30 лет они не только остались существовать, но и дали какую-нибудь приличную доходность, хотя бы равную инфляции? Есть этот инструмент, который дает 10% годовых на протяжении 30 лет, без дефолтов и других сюрпризов, задается вопросом Алексей Антонов.