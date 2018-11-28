В Германии придумали, как Меркель может «наказать» Москву за инцидент в Керченском проливе

В правительстве Ангелы Меркель рассматривается новый пакет санкций против России в связи с инцидентом в Керченском проливе, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Уточняется, что высокопоставленные чиновники ФРГ заявляют о необходимости «выявить все факты, а только потом делать какие-то выводы».

Сегодня Запад не так легко верит «Киеву на слово» и взвешивает каждое свое решение, считате Иван Данилов, автор блога Crimson Alter.

Именно поэтому «для многих европейских столиц жесткие заявления в адрес России — всего лишь "неискренние словоизлияния"», считает эксперт Немецкого совета по внешней политике (German Council on Foreign Relations) Стефан Майнстер.

Как считает автор, наиболее эффективный вариант «воздействия на Москву» придумал представитель правительственной коалиции ФРГ Александр Добриндт, который заявил, что Ангеле Меркель необходимо высказать свою жесткую позицию лично Владимиру Путину на предстоящем саммите G20 должна.

Добриндт уверен, что «дополнительные санкции, скорее всего, будут непродуктивными», а «личный выговор Путину на G20", причем сделанный в режиме соло немецким канцлером, а не всеми участниками конференции, — хорошая, правильная и эффективная идея по наказанию России», пишет Bloomberg.

Напомним, в воскресенье 25 ноября ФСБ сообщила, что три военно-морских корабля Украины нарушили границу РФ и движутся к Керченскому проливу, совершая опасные маневры в российских водах, не подчиняясь законным требованиям. Киев заявил, что суда направляются из Одессы в Мариуполь, о чем сообщалось заранее.

Украинские власти назвали произошедшее актом военной агрессии, в стране ввели военное положение. В России сочли инцидент провокацией.