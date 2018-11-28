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Москва, 28.11.2018

В Кремле ответили на вопрос о возврате Киеву украинских кораблей

«Expert Online» 2018

Дмитрий Песков – глава пресс-службы президента РФ в ходе ежедневного общения с представителями СМИ – ответил на вопрос одного из журналистов об условиях возвращения Киеву задержанных Россией кораблей ВМС Украины и членов их экипажей.

По словам представителя Кремля, ему ничего неизвестно о решениях, которые бы принимались по данному поводу российскими властями, передаёт РИА Новости.

«Поэтому я не могу отвить на ваш вопрос», – сказал Песков.

Напомним, утром 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вышли из порта Одессы. Позже, игнорируя предупреждения российских пограничников, они вошли в территориальные воды нашей страны. Но были задержаны и отбуксированы в Керчь.

Накануне 12 из 24 украинских моряков решением одного из районных судов Керчи были арестованы на два месяца. 28 ноября под арест были отправлены ещё несколько моряков. Избрание меры пресечения остальным задержанным также ожидается сегодня.

По мнению главы РФ Владимира Путина, инцидент, который произошёл в Керченском проливе, это ни что иное, как провокация, организованная Петром Порошенко, с целью поднять свой рейтинг в преддверии президентских выборов в «незалежной».

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