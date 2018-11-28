В Минфине РФ оценили возможные риски в случае введения санкций на госдолг

Антон Силуанов – глава Минфина РФ – рассказал, ожидают ли нашу страну серьёзные риски в случае введения санкций на госдолг России.

По его мнению, при ограничительных мерах со стороны США наша страна сможет обойтись без участия иностранных инвесторов на рынке её госдолга. При этом он признался, это будет сопровождаться определённым повышением стоимости заимствований, передаёт РИА Новости.

«Основная наша защита – это профицит и отсутствие необходимости значительных объёмов заимствований для финансирования долга», - отметил министр финансов.

Кроме того, он подчеркнул, что есть уверенность в том, что российские инвесторы будут присутствовать на рынке.

«Поэтом серьёзных рисков мы не видим. Хотя, конечно, мы хотели бы сохранить присутствие на внешнем долговом рынке, но это абсолютно не критично для нас с точки зрения финансирования дефицита бюджета», – резюмировал Силуанов, добавив, что его ведомство уже подготовило законопроект о развитии новых инструментов длинного финансирования.