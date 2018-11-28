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Москва, 29.11.2018

В зоне повышенного внимания диалог арктических и неарктических стран

«Expert Online» 2018
  • В зоне повышенного внимания диалог арктических и неарктических стран
предоставлено пресс-службой

VIII Международный форум «Арктика: настоящее и будущее», который открывается 5 декабря в Санкт-Петербурге, будет посвящен новым векторам развития Арктической зоны РФ.

Сегодня Арктика объединяет интересы жителей всей планеты. Важным инструментом развития международной кооперации и сохранения мира в Арктике является участие России в работе институтов международного партнерства и развитии международного неправительственного взаимодействия, а также в сотрудничестве при реализации крупных научных, инфраструктурных и экологических арктических проектов. В рамках двухдневной деловой программы запланирован ряд дискуссионных мероприятий с актуальной международной повесткой.

На сессии «Развитие и углубление международного арктического научного сотрудничества» (5 декабря) с докладами выступят специальный советник консульства Дании Якоб Бэй Линдквист и генконсул Финляндии Анне Ламилла.

Президент Торговой палаты Лапландии Тимо Раутайоки на рабочей сессии «Экономические стимулы для развития малого и среднего бизнеса в Арктике» (5 декабря) расскажет об опыте поддержки предпринимательства в арктическом регионе Финляндии.

В ходе панельной сессии «В поисках стабильности: международное сотрудничество в Арктике» (6 декабря) выступят посол Швеции по делам Арктики, старшее должностное лицо Арктического Совета от Швеции Бьёрн Лирваль,  чрезвычайный и полномочный посол Исландии в России Берглинд Асгейрсдоттир, посол Норвегии по делам Арктики и Антарктики Бард Ивар Свендсен и директор департамента по Северным и полярным отношениям МИД Канады Джунна Уорк.

На панельной сессии «Межрегиональное взаимодействие и потенциал неарктических регионов» (6 декабря) вы дискуссии примет участие первый секретарь Посольства Республики Индия в РФ Сасвати Дэй. Традиционно со стороны России дискуссию поддержит посол по особым поручениям МИД России Владимир Барбин.

Пресс-служба Международного форума

«Арктика: настоящее и будущее»

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