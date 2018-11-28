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Мир
Москва, 28.11.2018

Япония: здравствуй, оружие!

«Expert Online» 2018
  • F-35B Lightning II на палубе десантного корабля USS Essex (LHD-2)
AP/TASS

F-35B Lightning II на палубе десантного корабля USS Essex (LHD-2)

В ближайшее время может произойти знаменательное событие. Япония, впервые со времен Второй мировой войны обзаведется наступательными видами вооружений. То есть, у страны появится полноценная армия.

В декабре парламент страны должен принять «Руководящие принципы программы национальной обороны» - фактически, оборонную стратегию. В этом документе, сообщают японские СМИ, будут прописаны расходы на закупку 100 многоцелевых американских истребителей-бомбардировщиков F-35. На вооружении японских сил самообороны уже есть 42 таких самолета. Однако все дело в том, что все они – наземного базирования, F-35А. Закупать же предполагается F-35B, то есть палубную версию того же самого истребителя-бомбардировщика. Эти самолеты – с системой вертикального взлета-посадки, пригодны для размещения на легких авианосцах. В таковые, по-видимому, переделают один или может два вертолетоносца класса «Идзумо», стоящих на вооружении Сил самообороны Японии.

Эта новость, на самом деле имеет революционное значение. О парадоксе, когда у Японии по конституции армии нет, а на практике она очень даже есть, язвили еще на советском телевидении. Японцы в ответ объясняли, что Силы самообороны – не армия, потому что никаких наступательных видов вооружений у нее нет. Танки, самолеты, артиллерия – это исключительно для защиты от возможного вторжения. А вернее, для помощи при такой защите: обороной Японии, как по умолчанию предполагалось, будут заниматься американские войска. Но авианосец, пусть даже и легкий, никак, при всей фантазии, нельзя причислить к средствам самообороны. Это средство для атаки и только для атаки.

Почему же в Японии решили, что настало время обзавестись собственным оружием нападения?

Предположение, будто в стране начал возрождаться дух милитаризма и японцы вновь возмечтали о захватах южных морей, следует сразу же отмести. Дух бусидо и планы бросить Вселенную к ногам императора остались в самурайских фильмах да в далеком прошлом, о котором напоминают разве что периодические визиты японских чиновников в храм Ясукуни, к мемориалу жертвам войн, которые вела страна. Да и они, эти визиты, пробуждают воинственные чувства только у соседей Японии. Что поделать, на Дальнем Востоке долгая память. И национализм, в какие бы одежды, коммунистические или капиталистические, он не рядился, остается господствующей идеологией в Китае, обеих Кореях, Вьетнаме и Тайване. Япония тут если чем и отличается от своих соседей – так это несколько меньшей верой в то, что именно их страна является центром мироздания и родиной слонов. 

Вероятно, здесь сказывается мощное и куда более долгое, чем у других государств региона, европейское и особенно американское влияние на все сферы жизни. Японцы слишком привыкли к тому, что геополитические разборки и амбиции – это удел великих держав, тех же США. Даже ту же проблему принадлежности Курильских островов в Японии давно уж рассматривают без эмоций. Желанием вернуть «северные территории» обуреваем лишь незначительный процент японцев, в основном старшего возраста, выросших в годы «Холодной войны» и проникшихся тогдашними настроениями. Для тех, кто поднимает эту тему сейчас она – чаще всего, лишь бизнес. Ради возможного возвращения Курил в Японии в свое время принимались государственные программы, сильно помогающие тем, кто инвестирует в Россию. Не будет темы Курил, давно уже не волнующей подавляющее большинство японцев, не будет денег от государства определенным бизнесменам. Словом, ничего личного. Только бизнес.

Однако с недавних пор внешнеполитическая безмятежность японцев стала исчезать. Виной тому – и действия Северной Кореи, из-за которых на соседнем с Японией полуострове вдруг впервые за долгие годы запахло войной, и резкое усиление военной мощи Китая. Конечно, это усиление беспокоит и Америку. Но Дональд Трамп, как выясняется, ведет с Китаем свою собственную игру, в интересах США, как он их понимает, и при этом немало не заботясь о том, что думают по этому поводу за пределами его страны.

Поэтому японцы засомневались в своем американском союзнике: сможет ли, а главное, захочет ли он в случае чего защитить страну. Это и побудило власти Японии начать осторожные поиски своего места в быстро меняющемся мире. И подкрепить эти поиски старым добрым проверенным способом – силой оружия.

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