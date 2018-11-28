Жители России перестали ждать перемен

Большинство россиян (41%) перестали надеяться на перемены в жизни страны в ближайшие пять лет, сообщает исследовательский холдинг «Ромир».

35% все-таки склонны ждать позитивных перемен, а 24% ожидают ухудшения собственной жизни. Абсолютную уверенность в наступлении позитивных изменений высказали 7% опрошенных.

Уточняется, что оптимистичной точки зрения придерживаются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, таковых 40%. Респонденты старше 60 лет ожидают лучшего лишь в 25%.

«Драйвером позитивного настроя снова стала молодежь — 72% респондентов 18-24 лет ждут от предстоящих пяти лет положительных изменений в своей жизни», — отмечают исследователи.

Оценивая собственную жизнь, граждане России в 42% случаев говорят об отсутствии предпосылок к каким-либо переменам.

Уточняется, что опрос проводился в октябре при участии полутора тысяч совершеннолетних респондентов из всех федеральных округов страны.