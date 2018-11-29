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Культура
Москва, 30.11.2018

7 СОБЫТИЙ ДЕКАБРЯ

«Expert Online» 2018
  • 7 СОБЫТИЙ ДЕКАБРЯ
предоставлено пресс-службой

В месяц, когда зима вступает наконец в свои права, когда все погружаются в предновогоднюю суету, просто нельзя оставаться дома. Театры, музеи и концертные залы распахивают перед посетителями двери и представляют свою лучшую программу.

Семь главных событий этого декабря ищите в нашей подборке:

1. «Фабрика счастливых людей»

Каток в Парке Горького в этом году каток получил название «Фабрика счастливых людей». Оформление в индустриальном стиле, неоновая инсталляция в виде конвейерной ленты, десятиметровая дымовая труба, лес из тысячи световых труб, детская ледовая площадка, хоккейная коробка, коньки с неоновыми шнурками, медиарубка с трансляцией концертов – все это ждет активных гостей парка.

КОГДА: 26 ноября –  30 января

ГДЕ: Парк им. Горького

СТОИМОСТЬ: от 350 рублей

2. «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК»

shou-poshlo-ne-tak.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

Театральный хит этого сезона – «Очень смешная комедия о том, как ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» подготовил специальную новогоднюю версию спектакля. С 8 декабря зрителей ждет самое катастрофическая новогоднее шоу на театральной сцене. Комедия «…ШОУ ПОШЛО НЕ ТАК» за 5 лет прошла путь от лондонского паба до премьеры на Вест-Энде и Бродвее! Можно сказать, что авторы нашли секрет уникальной пьесы, над которой смеется практически весь мир, на каком бы языке ни шел спектакль. На сегодняшний эта пьеса была поставлена в 20 странах мира на всех континентах, кроме Антарктиды. Беспрецедентная популярность спектакля подтверждена тремя самыми престижными мировыми театральными наградами: Премией Лоуренса Оливье (Великобритания, 2015), «Мольер» (Франция, 2016) и «Тони» (США, 2017).

По сюжету, труппа актеров-любителей ставит пьесу в духе детективов Агаты Кристи, но все, что в спектакле может пойти не так, идет не так! В главных ролях Анастасия Стоцкая, Сергей Епишев, Алексей Секирин, Александр Матросов, Александр Горелов, Илья Денискин и другие артисты ведущих драматических театров Москвы.

КОГДА: 4 декабря –  31 января

ГДЕ: Театр МДМ (Комсомольский проспект, 28)

СТОИМОСТЬ: от 900 рублей 

3. Спектакль «Сказки Андерсена»

222.jpg предоставлено пресс-службой
предоставлено пресс-службой

«Сказки Андерсена» – волшебное новогоднее представление со сложными современными визуальными эффектами – пройдёт в пространстве Музея Москвы. Гостей ждут любимые сказочные герои Стойкий Оловянный Солдатик, Балерина, Кай, Герда и Снежная Королева, неожиданные эффекты и сюрпризы и возможность самим участвовать в представлении.

Гостей будет встречать сам автор – Ханс Кристиан Андерсен. Каждый ребенок пройдёт свой путь к сказке, освещая дорогу волшебным фонарем. Этот фонарь поможет ему стать не просто зрителем, а участником спектакля. Потом волшебный фонарь ребёнок получит в подарок, и сказка останется с ним навсегда!

В этом спектакле нет границ между сценой и зрительным залом – зрители окажутся внутри огромной декорации! Можно выбрать, где устроится: в уютных креслах в зрительном зале или прямо в декорациях – на мешках с волшебным снегом.

КОГДА: 22 декабря – 8 января

ГДЕ: Музей Москвы

СТОИМОСТЬ: от 1250

4. Концерт «Рождество на Бродвее. Музыка Великих Мюзиклов»

 Мюзикл. Без него невозможно представить ни Париж, ни Москву, ни любой другой сколько-нибудь значимый город мира. А началось всё в сентябре 1866 года, в Нью-Йорке – с постановки «Black Crook», в которой удивительным образом сплелись и романтический балет, и мелодрама, и многие-многие другие жанры. Под сводами лютеранского собора звучат Э. Л. Уэббер, Л. Бернстайн, А. Менкен и Дж. Уильямс. Москвичей приглашают совершить увлекательное Рождественское музыкальное путешествие на Бродвей – туда, где рождаются и живут мюзиклы! Олеся Кравченко – орган, Государственный духовой оркестр России. Игорь Андрюшин – дирижёр.

КОГДА: 7 декабря

ГДЕ: Кафедральный собор святых Петра и Павла

СТОИМОСТЬ: от 800 рублей

5. Выставка «Сохрани мою речь навсегда»

К 80-й годовщине со дня смерти Осипа Мандельштама Еврейский музей и центр толерантности представляет выставку «Сохрани мою речь навсегда» - масштабную инсталляцию по мотивам одноимённого фильма режиссёра Ромы Либерова.

Выставочное пространство Еврейского музея преобразится в длинную аркаду, в каждой арке разместится оригинальный коллаж дизайнера Иры Горячевой, а также – первоиздания, оригинальные предметы и автографы Мандельштама, прежде никогда не выставлявшиеся. В рамках выставки пройдет Мандельштамовский фестиваль. Он включит в себя поэтические чтения в день памяти поэта и его жены, Надежды Яковлевны; специальный показ фильма «Сохрани мою речь навсегда» в Центре Документального Кино; экскурсии по мандельштамовской Москве и кураторские туры по выставке; специальный концерт NOIZE MC в Еврейском музее и другие мероприятия.

КОГДА: 13 декабря –  15 января

ГДЕ: Еврейский музей

СТОИМОСТЬ: 400 рублей

6.Спектакль «Карамазовы. ВСЕ ДОЗВОЛЕНО»

3, 4 декабря состоится премьера пластического спектакля театра Студия. Project «Карамазовы. ВСЕ ДОЗВОЛЕНО» по мотивам романа «Братья Карамазовы». «Если Бога нет, всё дозволено» - один из важнейших философских тезисов русской литературы, который приписывают Достоевскому, и которого ни он, ни кто-то из его персонажей никогда не произносил. Эта короткая фраза стала отправной точкой для работы над будущей премьерой театра "Студия. Project"

Спектакль - исследование на тему человеческой воли, объект исследования - условные реалии Скотопригоньевска, метод - физический театр. Режиссер-постановщик - Родион Барышев - выпускник английской королевской академии танца Royal Academy of Dance London; Режиссер драмы, выпускник мастерской Евгения Каменьковича и Дмитрия Крымова (ГИТИС).

КОГДА: с 3, 4 декабря

ГДЕ: ДК Трехгорка

СТОИМОСТЬ: 1200 рублей

7. Выставка «Территория света. Фарфор в интерьере»

6 декабря 2018 года в 19:00 в Галерее современного искусства фарфора состоится открытие выставки «Территория света. Фарфор в интерьере», на которой будут представлены авторские интерьерные предметы Императорского фарфорового завода.

Художники Императорского фарфорового завода, экспериментируя с традиционным материалом, создают необычные предметы интерьера, которые вписываются как в классический, так и в ультрасовременный дизайн.

В рамках выставки будут открыты сразу две экспозиции авторских фарфоровых работ. Одна из них – «Территория света». Сочетание векового качества, многогранного таланта мастеров и современных мотивов рождают удивительные дизайнерские вещи, способные придать любому интерьеру неповторимость.

КОГДА: 6-12 декабря

ГДЕ: Галерея современного искусства фарфора (Кутузовский проспект, 17)

СТОИМОСТЬ: бесплатно

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