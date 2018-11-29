Беспилотники поедут в декабре

С первого декабря этого года на российских дорогах легально появятся беспилотные автомобили. Пока в качестве эксперимента, в коммерческом же пользовании машины без водителей в РФ, скорее всего, будут применяться еще не скоро.

Не удивляйтесь, если уже на ближайших выходных вы встретите на дороге автомобиль без водителя. Право передвигаться беспилотным автомобилям по российским дорогам общего пользования с 1 декабря текущего года даёт специальное постановление, которое было подписано премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым. О его подписании премьер-министр сообщил на этой неделе во время совещания с вице-премьерами. «Для чего это сделано? Нужно как минимум дать определения, необходимые для того, чтобы этот транспорт развивался, включая то, что является автоматизированной схемой вождения, кто является собственником высокоавтоматизированного транспортного средства, потому что отсюда вытекают юридические последствия, связанные с несением ответственности за возможный ущерб, который может быть причинен, и так далее», - цитирует Медведева «Интерфакс».

Заявлено, что цель эксперимента – это обкатать нормативное регулирование, и технологические регламенты, связанные с беспилотниками. Предположительно, первые машины без водителей появятся сначала на территории Москвы и Татарстана. Вице-премьер России Максим Акимов заявил, что уже в декабре для участия в эксперименте на названных регионов выйдут более ста автомобилей. При этом подчеркивается, что во всех автомобилях будет находиться опытный пилот-инструктор, способный остановить транспортное средство в случае непредвиденных обстоятельств.

Однако все же пока в отношении использования беспилотников в России все еще много неясностей. «Для активного внедрения новых беспилотных технологий нужна правовая и законодательная база, регулирующая взаимоотношения между участниками процесса. указывает Вячеслав Тимонин, IT-советник генерального директора транспортной компании «ПЭК». -- Например, до сих пор не понятно, кто будет нести ответственность в случае аварии, участником которой является беспилотник. Беспилотные технологии сначала должны пройти достаточно длительные этапы адаптации. Городская инфраструктура – сложная система, на изменение которой под нужды автопилотируемого транспорта потребуется время. Поэтому о массовом использовании беспилотных технологий в ближайшие пять – десять лет говорить еще не приходится».

Пока не сообщается какие компании будут испытывать беспилотники на дорогах России. За рубежом беспилотные автомобили активно используют такие компании, как Tesla, Google, Ford, Nissan, Renault, Mercedes-Benz и многие другие. В России прототипы своих беспилотников уже имеют «Яндекс», КАМАЗ, ГАЗ, АвтоВАЗ и ряд других компаний.

«На сегодняшний день многие производители создали беспилотные автомобили и их аналоги. Эти транспортные средства прошли тесты и готовы к использованию, -- констатирует Павел Богданов, директор по операциям логистической компании «Даксер». -- В области логистики также широко применяются автономные технологии. Например, склад нашей компании в Германии полностью автоматизирован. Все операции, совершаемые там, не требуют вмешательства человека. Массовое применение роботизированных авто можно ожидать в ближайшей перспективе».

Опубликованный ранее Минпромторгом проект постановления правительства РФ «О проведении эксперимента по опытной эксплуатации на автодорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств» прописывает процедуру допуска беспилотных авто на дороги. Компания—владелец машины для начала должна иметь уставный капитал не менее 100 млн руб. Сама машина будет оснащена системами для «непрерывной видеорегистрации действий водителя и окружающей дорожно-транспортной обстановки», а также кнопкой для «активации и деактивации автоматизированной системы вождения», которую водитель сможет нажать, не отстегивая ремней безопасности. Для участия в эксперименте подается заявка в государственный научный центр ФГУП НАМИ с перечнем беспилотных автомобилей (не более 200 в одном регионе) и списком страхующих водителей (стаж не менее трех лет, без лишения прав). НАМИ, проведя испытания, выдаст свидетельство о соответствии авто требованиям безопасности. Затем машину надо будет зарегистрировать в ГИБДД с отметкой о том, что в конструкцию внесены изменения для проведения «правового эксперимента». С этого момента машина имеет право выезжать на улицу, водителю необходим путевой лист с маршрутом следования беспилотника.

Также властями уже согласовано, что беспилотные автомобили в России будут оснащены специальным знаком "А", означающим "Автономное вождение". Прототип этого знака будет представлен 30 ноября в Москве в рамках Urban Mobility Forum. Считается, что использование беспилотников повысит безопасность на дорогах, а также сделать передвижение более комфортным. Однако с появлением таких машин на дорогах нужно приготовится возможному возникновению ряда проблем. «В связи с появлением беспилотников возникают сразу несколько рисков, -- говорит Владимир Серебряков, директор по развитию бизнеса компании FM Logistic. -- Во-первых, социальные: массовое внедрение беспилотников приведет к значительному сокращению рабочих мест в транспортной отрасли. Уже сейчас необходимо начинать проработку программ по профессиональной переподготовке и трудоустройству для водителей и диспетчеров. Во-вторых, инфраструктурные: одновременное использование дорожной инфраструктуры беспилотниками и транспортными средствами с ручным управлением без разделения потоков может существенно снизить пропускную способность дорог общего пользования. Эффективное использование беспилотников может потребовать выделения части инфраструктуры, как это было сделано для общественного транспорта».