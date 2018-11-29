БРЕШИЯ: НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ОТДЫХ НА СЕВЕРЕ ИТАЛИИ

Северная итальянская провинция Брешия, представила свои новинки на российском туристическом рынке. Были представлены: горнолыжные и термальные курорты, отели класса люкс, а также туроператоры и DMC-компании, предлагающие отдых на озерах, инсентив туры, культурного-познавательные и гастрономические программы.

На презентации выступили:

Президент Консорциума БРЕШИАТУРИЗМ - Марко Полеттини (Marco Polettini)

Исполнительный Директор БРЕШИАТУРИЗМ Грациано Пеннаккьо (Graziano Penacchio)

Президент Консорциума ЛАГО ДИ ГАРДА Ломбардия - Франко Черини (Franco Cerini)

Рассказав о территории провинции Брешиа, расположенной примерно в часе езды от Милана и в 1,5 часах езды от Венеции и являющейся второй по величине провинцией Ломбардии после Милана, выступающие особое внимание уделили ее природным достопримечательностям, таким как Озеро Гарда и Озеро д'Изео, а также сохранившимся на территории памятникам ЮНЕСКО. Франчакорта - одна из престижных винодельческих зон Ломбардии, славящаяся производством игристых вин по классическому шампанскому методу, также принадлежит провинции Брешия.

В окрестностях Брешии проводится известная на весь мир гонка на старинных автомобилях Mille Miglia («1000 миль»), здесь же расположены горнолыжные курорты Понте-ди-Леньо – Тонале (Pontedilegno-Tonale) и Альта Валле Камоника, а также всемирно известный термальный курорт в Сирмионе. Кроме того, в провинции Брешия имеются великолепные возможности для активного отдыха и занятий спортом.

Провинция имеет превосходную во всех отношениях инфраструктуру для развития международного туризма, более 700 отелей, среди которых 13 пятизвездочных и 132 четырехзвездочных, более 3000 резиденций, апартаментов и других принимающих структур.

В 2017 году регион посетили около 31 тысячи туристов из России, на долю которых пришлось 110 тысяч ночевок, что на 24% больше, чем в 2016.

Добраться до провинции можно на регулярных рейсах Аэрофлота из Москвы в Милан (расстояние от аэропорта 137 км) или Верону (62,5 км) , рейсом авиакомпании Победа в Бергамо (52 км) , а также самолетами активно развивающей свои программы на итальянском направлении авиакомпании S7 до Милана и Вероны.

Из Санкт-Петербурга также летает а/к Победа до Бергамо и S7 до Вероны.