Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 29.11.2018

Сдали нервы: курс доллара все-таки обвалили

«Expert Online» 2018
  • Сдали нервы: курс доллара все-таки обвалили
DPA/TASS

Курс доллара резко снизился после ожидаемого рынками выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Инвесторы посчитали, что риторика Федрезерва становится все более "голубиной". Хотя для таких выводов были, скорее, не не намеки, а полунамеки. Пауэлл сказал, что ставки находятся еще чуть ниже нейтрального уровня, а для принятия решения ФРС будет ориентироваться на финданные, которые, вместе с тем, не дают точную картину. Не будет регулятор забывать и о внешнем контексте - ситуациии на мировых рынках.

Однако для трейдеров этих слов было достаточно, чтобы в моменте обвалить доллар и подбросить вверх акции США, а затем и рынки Азии. Индекс доллара в среду снижался более чем на 1%. В четверг утром индекс американской валюты стабилизировался на уровне 96,8. Теперь важным для доллара станут новости о торговых переговорах Трампа и Си Цзиньпиня в Аргентине.

Стоит отметить, что Джером Пауэлл в последнее время находился под жестким прессингом Дональда Трампа, который публично высказывал свое недовольство политикой повышения ставок, которая, по его мнению, может остановить экономический рост в США. В конечном счете ФРС за последние два месяца смягчила риторику, что дало основание аналитикам скорректировать свои прогнозы по интенсивности предстоящих повышений ставки. Именно вчерашнее выступление Пауэлла рассматривалось как тест на "внушаемость" ФРС.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 ноября, составляет 66,9436 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16 коппек.  

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. В Турции сделали жёсткое заявление об инциденте в Керченском проливе
      В Турции сделали жёсткое заявление об инциденте в Керченском проливе
    2. США хотят присвоить 1800 км российской территории
      США хотят присвоить 1800 км российской территории
    3. Ангела Меркель перестала скрывать главную цель Евросоюза
      Ангела Меркель перестала скрывать главную цель Евросоюза