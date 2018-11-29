Сдали нервы: курс доллара все-таки обвалили

Курс доллара резко снизился после ожидаемого рынками выступления главы ФРС Джерома Пауэлла. Инвесторы посчитали, что риторика Федрезерва становится все более "голубиной". Хотя для таких выводов были, скорее, не не намеки, а полунамеки. Пауэлл сказал, что ставки находятся еще чуть ниже нейтрального уровня, а для принятия решения ФРС будет ориентироваться на финданные, которые, вместе с тем, не дают точную картину. Не будет регулятор забывать и о внешнем контексте - ситуациии на мировых рынках.

Однако для трейдеров этих слов было достаточно, чтобы в моменте обвалить доллар и подбросить вверх акции США, а затем и рынки Азии. Индекс доллара в среду снижался более чем на 1%. В четверг утром индекс американской валюты стабилизировался на уровне 96,8. Теперь важным для доллара станут новости о торговых переговорах Трампа и Си Цзиньпиня в Аргентине.

Стоит отметить, что Джером Пауэлл в последнее время находился под жестким прессингом Дональда Трампа, который публично высказывал свое недовольство политикой повышения ставок, которая, по его мнению, может остановить экономический рост в США. В конечном счете ФРС за последние два месяца смягчила риторику, что дало основание аналитикам скорректировать свои прогнозы по интенсивности предстоящих повышений ставки. Именно вчерашнее выступление Пауэлла рассматривалось как тест на "внушаемость" ФРС.

Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 ноября, составляет 66,9436 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16 коппек.