Путин: темпы роста российской экономики недостаточны

Владимир Путин принял участие в работе ежегодного инвестиционного форума ВТБ Капитал «Россия зовёт!». Форум собрал руководителей ведущих российских и зарубежных компаний, инвестфондов, авторитетных специалистов и экспертов, которые связывают свою работу с Россией, проявляют интерес к стране.

В своем выступлении Владимир Путин дал краткую характеристику ситуации в российской экономике, подчеркнув, что она «в целом развивается стабильно». Так, за три квартала текущего года ВВП России увеличился на 1,5%, опережающие темпы показывает промышленное производство – 3%, в том числе обрабатывающие производства прибавили 3,2 %. На низких уровнях находятся такие ключевые показатели, как инфляция и безработица: 4,7 и 3,5% соответственно.

Тем не менее, подчеркнул глава государства, «очевидно, что нынешние темпы экономического роста недостаточны для кардинального повышения уровня жизни наших граждан. Мы об этом говорим, мы понимаем это и, для того чтобы поменять ситуацию, выстраиваем целую программу развития», добавив, что выйти на темпы роста выше мировых, закрепиться в пятёрке крупнейших мировых экономик, должно обеспечить решение структурных вопросов.

Во-первых, повышение производительности труда, прежде всего за счёт внедрения современных, более эффективных технологий на предприятиях несырьевых отраслей экономики. Во-вторых, «мы сконцентрируем огромные ресурсы и окажем всю необходимую поддержку частным компаниям для развития инфраструктуры. Автомобильные и железные дороги, морские и речные порты, авиасообщение, энергетика, связь – по всем этим направлениям мы планируем кратно, именно кратно нарастить усилия, повысить связанность страны удобными, безопасными коммуникациями».

В-третьих, в ближайшие годы власти намерены сделать всё необходимое для опережающего роста сегмента цифровой экономики: сформировать нормативно-правовую и технологическую базу для широкого внедрения цифровых решений в системе госуправления, в коммунальной сфере и городском хозяйстве, промышленности, на транспорте, в образовании и здравоохранении. Для этого будут создаваться принципиально новые отрасли и бизнес-платформы на базе «цифры», стимулировать появление и развитие российских компаний – глобальных лидеров «цифровой эпохи».

И конечно, для обеспечения инвестиционного роста, привлечения капиталов в российскую экономику мы продолжим улучшать деловой климат, сокращать административную нагрузку на предпринимателей и предлагать инвесторам новые, более удобные механизмы расширения своего бизнеса. «Безусловно, реализация планов по развитию экономического потенциала страны потребует масштабных вложений со стороны государства, вы наверняка слышали об этих цифрах. Только уточню, что в 2019–2021 годах из федерального бюджета планируется направить 2,3 трлн рублей на эти цели», – отметил Владимир Путин.

Прорывной рост уровня жизни граждан, считает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский, зависит в равной степени и от государства, формирующего условия для этого роста, и от активных действий самих граждан, их мотивации. Аналитик предлагает посмотреть под несколько непривычным углом на то, что уже создано для роста благосостояния людей, но не пользуется популярностью. Например, система упрощенного учета и налогообложения для самозанятых, которая предполагает всего 4% налогов. Такого в развитых странах нет, это беспрецедентно низкий уровень налоговой нагрузки, который потенциально дает сотням тысяч россиян повысить свой уровень жизни, занявшись какой-нибудь частной практикой.

Другое дело, продолжает Дмитрий Жарский, что для ведения такого микро-бизнеса нужно обладать более высокими, чем в среднем, компетенциями, навыками, и о росте компетенций как раз говорил президент, рассуждая об экономическом росте. Налоговая нагрузка на ИП тоже относительно небольшая, в сумме такое мини-предприятие платит порядка 8% с выручки, это очень мало по мировым меркам. Ведение ИП — гораздо сложнее, чем самозанятость, но эта возможность также на сегодня есть у каждого гражданина, а если не хватает знаний, то можно повысить свою квалификацию, пройти обучение.

То повышение производительности труда, о котором говорит президент, должно происходить с двух сторон, уверен экономист: государство создает условия для труда, например, особые экономические зоны, а работающие за счет высокой мотивации стремятся заработать больше. Если сравнить условия ведения бизнеса или просто работы в России и, например, в странах Азии, можно удивиться, насколько четко и понятно работают в России, например, банки, государственные учреждения, как сравнительно легко получить ту или иную справку.

Система электронных госуслуг — это действительно прорыв во многих сферах, начиная с уплаты налогов и заканчивая записью ребенка в детский сад. В какой-то степени цифровая экономика в России построена, осталось только полностью перевести в электронную форму такие документы, как право собственности на недвижимость, ПТС, все страховки. Это те изменения, которые экономят время каждого гражданина, а через это повышают его производительность труда, заключает Дмитрий Жарский.

Вообще же реформы России очень нужны, уверен эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. На самом же деле проекты эти – архинужные для России, но по большей части слишком долгосрочные, часто направленные на развитие инфраструктуры. Текущая ситуация в экономике с отвесно падающим потребительским спросом, растущим как на дрожжах кредитным пузырём и дефицитным федеральным бюджетом при нефти 70 долларов – буквально аховая, и требует безотлагательного «хирургического» вмешательства с ожидаемым немедленным эффектом в течение одного года, не дольше.

В условиях санкций и отсутствия притока внешних инвестиций основу ВВП, помимо традиционного экспорта, должно составлять внутреннее потребление, отмечает аналитик. Импортозамещение никуда не ушло глубже сельхозсектора не потому, что у нас в более наукоёмких секторах уже всё «импортозамещено», а потому что на более сложную продукцию отечественного производства попросту отсутствует платёжеспособный спрос.