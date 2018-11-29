Эксперты рассказали, что поддержит рубль

Позитивным сигналом для российской валюты станет встреча президента России Владимира Путина со своим коллегой Дональдом Трампом, считают аналитики, опрошенные РИА Новости. Ожидается, что это ослабит доллар, который будет стоить 66,2-66,3 рубля.

В противном случае, если встреча не состоится, инвесторы могут испугаться новой волны санкций, а доллар на этом фоне может подорожать до 69-70 рублей.

«Если будет подтверждено, что встреча не состоится, рубль еще упадет. Думаю, мы и 70 рублей до конца года увидим. Может быть и не сразу, но этот уровень будет точкой притяжения», - считает эксперт компании «Международный Финансовый Центр» Владимир Рожанковский.

Напомним, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 1 декабря текущего года на полях саммита в рамках саммита G20.