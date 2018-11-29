DW: дефицит электроэнергии грозит Германии «катастрофическими» последствиями

Масштабный дефицит электроэнергии в Германии может привести к «катастрофическим» последствиям для страны, говорится в докладе для внутреннего пользования немецкого Федерального управления по защите населения и ликвидации последствий стихийных бедствий. Об этом сообщает Deutsche Welle.

В исследовании ведомства отмечается, что крупномасштабный сбой в поставках электроэнергии приведет к «значительным проблемам с распределением важных, а иногда и жизненно необходимых товаров и услуг» практически во всех общественных сферах.

Согласно доклада, такая опасность также связана с отсутствием планов на случай непредвиденных обстоятельств. На государственном и местном уровнях отсутствуют инструкции по распределению топлива, продуктов питания и медикаментов в чрезвычайных ситуациях.

Как отмечается в докладе, при наступлении коллапса в электроэнергетике, большинство АЗС закроются из-за отсутствия топливаа, в течение нескольких часов телефоны и Интернет перестанут работать. "Никто больше не сможет получить какие-либо деньги",- говорится в документе немецкого МЧС.

Медицинские учреждения смогут функционировать короткое время, в других жизненно важных сферах - в энергетике, водоснабжении, транспорте, телекоммуникациях, финансах - ситуция будет намного критичней, резюмируют авторы доклада.