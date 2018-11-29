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Москва, 29.11.2018

Фестиваль «Пенная Чехия» пройдет в Москве

«Expert Online» 2018
  • Фестиваль «Пенная Чехия» пройдет в Москве
предоставлено пресс-службой

С 29 ноября по 6 декабря 2018 года по инициативе Посольства Чешской Республики в Москве в сети ресторанов «Гамбринус» пройдет фестиваль «Пенная Чехия».

В сентябре при поддержке Посольства Чешской Республики в Москве прошел Первый Фестиваль Чехии, на котором популярность выставки чешских напитков была столь высока, что было принято решение провести отдельное мероприятие для любителей чешских национальных напитков.

Прием в честь открытия фестиваля «Пенная Чехия» состоится 28 ноября в одном из ресторанов «Гамбринус», вход на прием будет осуществляться по пригласительным билетам. Поприветствовать гостей приедут Чрезвычайный и Полномочный посол Чешской Республики в Российской Федерации Витезслав Пивонька и Советник по аграрным вопросам Посольства Никола Грушкова.

С 29 ноября по 6 декабря программа фестиваля «Пенная Чехия» будет доступна всем желающим. Во всех ресторанах сети «Гамбринус» будет представленоспециальное меню с традиционными чешскими напитками от лучших производителей и блюдами цациональной чешской кухни, разработанное совместно с шеф-поваром Посольства Чешской Республики в Москве Петром Коларжиком.

В программе фестиваля запланированы лекции с дегустациями чешских напитков от приглашенных сомелье и экспертов, чемпионат по настольному хоккею, традиционная чешская музыка, фотовыставка, а также розыгрыш ценных призов от Посольства Чешской Республики в Москве и партнеров фестиваля.

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