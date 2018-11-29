Как точно отследить посылку в России

Вопрос о том, долго ли будет идти почтовое отправление, и не потеряется ли оно во время доставки, волнует каждого. И это не зависит от того, из-за границы идет посылка или письмо, или из одного города России в другой. Чтобы точно знать местонахождение отправления можно его отследить. Способов отслеживания посылок Почты России существует несколько. Разберем самые популярные из них.

Отслеживание посылок в России в почтовом отделении

Отделения Почты России сейчас предлагают отследить посылки по номеру. Услуга актуальна для посылок и писем, которые не будут пересекать границ РФ, причем данный сервис предлагается бесплатно. У оператора отделения связи можно уточнить, где находится отправление, но только в том случае, если оно является заказным. Для отслеживания посылок по России нужно назвать трек-код или номер отправления и адрес получателя. Так отследить посылку в России можно в любом отделении связи.

Иногда для того, чтобы отследить посылку Почты Россия по номеру посылки требуется более детальная информация:

адрес отправителя,

адрес получателя,

вес отправления, в случае большого веса груза.

Минус такого способа в том, что часто в отделении связи приходится стоять в огромной очереди. Да и сотрудники почты не всегда приветливы и не всегда владеют полной информацией – каждый, кому приходилось бывать в отделении почты, знает все «прелести» этого места.

Отслеживание отправлений через продавца

Данный вид отслеживания относится к тем, кто совершает покупки через интернет. Если продавец находится на территории РФ, отслеживание посылки Почты России по номеру не будет сложным. Для этого нужно будет зайти на официальный сайт и ввести в специальной графе Почты России трек или номер. Произойдет переадресация на портал, который отслеживает отправления. Здесь можно отследить посылку по России на протяжении всего ее пути от места отправления включая все пункты проверок и остановок.

Бывает, что сервис не всегда дает быстрый ответ на запрос. Это, чаще всего, связано с праздничными днями или сезонными распродажами, когда объем отправлений очень велик. А бывает, что информация от продавца не всегда вводится вовремя. И пока она появится на сайте, посылка уже приходит к получателю. Но, в среднем, время доставки по стране составляет максимум 2-3 недели в самые отдаленные ее уголки.

Сервисы отслеживания отправлений

Самым простым и наиболее популярным способом отследить Почту России является использование сервисов, которые имеют доступ ко всем трек-кодам. Существуют специальные сайты, с помощью которых можно проверить местонахождение любого отправления не только по стране, но и из-за рубежа. И времени на отслеживание потребуется всего несколько секунд.

Данные сервисы имеют массу преимуществ перед предыдущими вариантами. А именно:

Поиск отправления производится всего за несколько секунд.

Отслеживание любых номеров и трек-кодов (они могут отличаться наличием различных символов, в зависимости от страны отправителя).

Мониторинг отправлений по всем государствам, не только по территории РФ (к примеру, из Австрии, где доставки часто осуществляет AustrianPost)

Возможность полного отслеживания отправления от момента отправки с прохождением промежуточных пунктов.

Возможность настройки уведомлений о времени прибытия отправления и этапах доставки.

Такие сервисы позволяют гораздо удобнее и быстрее отследить посылку Почты России.

Один из самых удобных

Одним из самых удобных сервисов отслеживания отправлений является Posylka.net. Данная система работает со всеми видами номеров и трек-кодов и имеет доступ к сайтам многих перевозчиков за счет чего появляется возможность быстрого и точного контроля отправлений.

При постоянном пользовании системой лучше всего будет в ней зарегистрироваться. Это упростит дальнейшее отслеживание отправлений и позволит воспользоваться множеством удобных функций. Появится возможность сохранения номера посылки или письма в системе, то есть вам не придется каждый раз вводить трек-код, чтобы в очередной раз проверить местонахождение груза. При этом сервис будет сам отслеживать движение и отправлять уведомления пользователю. Это очень удобно особенно для тех, кто делает много отправлений: их все одновременно можно будет отследить.

Отслеживание своих отправлений помогает точно знать, где находится посылка или письмо и дату их получения. А при их утере дает возможность возмещения потраченных денежных средств. Причем вы можете не только добиться возврата денег, которые вы потратили на покупку в интернет-магазине, но и потребовать возмещения от почты. Даже если вы сами отправили посылку, и она идет непозволительно долго, вы имеете полное право требовать денежную компенсацию за каждый день задержки.