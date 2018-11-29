Саммит на фоне торговой войны

Нефтяные рынки ждут встречи ОПЕК+, но приступать к составлению прогнозов можно несколькими днями раньше, после саммита G-20, который пройдет в предстоящие выходные в Буэнос-Айресе.

В столице Аргентины встретятся три главных человека в нефтяном секторе: саудовский кронпринц Мохаммед Салман, президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп. Встречи будут проходить на фоне нового избытка нефти на рынках.

«Необходимо договориться на декабрьской встрече ОПЕК+, которая пройдет на следующей неделе в Вене, о существенном сокращении добычи нефти для того, чтобы сбалансировать рынок в следующем году,- говорится в пресс-релизе Commerzbank.- Подготовительные переговоры, вероятно, пройдут уже в кулуарах саммита G-20 в Буэнос-Айресе».

Если в аргентинской столице и пройдут переговоры по нефти, то их постараются сохранить в тайне. Сделать это будет нетрудно, потому что все внимание будет привлечено к встрече в Буэнос-Айресе между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным и, конечно, к встрече с Председателем КНР Си Цзиньпином. Интерес к встрече с Си Цзиньпином понятен – последствия торговой войны между двумя первыми экономиками планеты уже почувствовали все. Сейчас Вашингтон и Пекин находятся на перекрестке. Большинство аналитиков ждут от аргентинской встречи Трампа и Си какого-то прорыва: Трамп, обладающий непостоянным характером, или договорится в Буэнос-Айресе с китайским коллегой об окончании торговой войны или переговоры завершатся ничем и она вспыхнет с новой силой и перейдет в какую-то новую, более высокую плоскость.

В свойственной себе манере Дональд Трамп решил подготовить почву для переговоров с Си в Аргентине. В интервью Wall Street Journal он назвал очень маловероятным дальнейшее откладывание очередного повышения тарифов на китайские товары. Уже введенные десятипроцентные тарифы на китайские товары на общую сумму порядка 200 млрд долларов должны подняться в начале 2019 года до 25%. Президент Америки также добавил, что если субботняя встреча с Си не оправдает надежд, то он сразу же исполнит уже объявленную угрозу и введет тарифы на новые китайские товары на общую сумму 267 млрд долларов. Если Белый дом выполнит эту угрозу, то тарифами и пошлинами будут обложены практически все товары из Поднебесной.

Дональд Трамп по своему обыкновению держится уверенно, но в Белом доме, считает Oil Price, нарастает паника. Сейчас последствия торговой войны начинает ощущать и американская экономика. Особенно сильно ударили ответные китайские тарифы по американским фермерам.

Эксперты считают последствием торговой войны с Китаем объявленное на днях закрытие пяти автозаводов компании General Motors и об увольнении 14 тыс. сотрудников этой компании. Причем несколько закрытых заводов находятся в Мичигане и Огайо, голосовавших два года назад за Трампа.

Несколько месяцев назад пресс-служба Ford заявила, что тарифы на сталь и алюминий обойдутся в 1 миллиард долларов. Что же касается GM, то он сообщал об увольнениях еще в июне.

Решение GM закрыть заводы будет особенно болезненным для президента Трампа. Возможно, оно заставит его задуматься над развитием отношений с Китаем.

Китай несет еще более тяжелые потери, но в отличие от Трампа Си не должен отчитываться перед избирателями. Это позволит ему лучше держать удар, чем Трампу. С другой стороны, сейчас пока не очень ясно, как сильно повлияют эти соображения на американского президента и заставят ли они его пойти на мировую. Со стороны Пекина препятствий в достижении перемирия не предвидится, потому что китайцы с самого начала ведут себя подчеркнуто спокойно и первыми тарифы не вводят. Однако если китайский президент увидит, что американская сторона попала в затруднительное положение, он постарается выжать из соглашения максимум.

Уже в воскресенье, возможно, станет более-менее ясно, по какому пути будут развиваться американо-китайские отношения в торговле. Любой исход будет иметь серьезные последствия для нефтяных рынков. Большинство экономистов уже предсказали спад глобальной экономики в 2019 году. Дальнейшая эскалация торговой войны между главными экономиками приведет к снижению спроса на нефть и, таким образом, к дальнейшему снижению цен.

С другой стороны, Трамп может прекратить торговую войну и так же, как после встречи с Кимом, вернуться домой победителем. Такой результат улучшит обстановку на нефтяных рынках и даст богатую пищу для размышлений для участников встречи ОПЕК+.