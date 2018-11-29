Макрон теряет Францию

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону никак не удается разорвать замкнутый круг, преследовавший и его предшественников: успехи на международной арене и неудачи внутри страны.

Эмманюэль Макрон хвалился тем, что уничтожил склеротическую политическую систему Франции, и называл себя «свежим» человеком, который пришел к власти. Он отверг «старые» мейнстримовские партии, провел реформы на рынке труда и в экономике. Однако протесты в связи с ростом цен на бензин ударили его по незащищенному месту. Они опустили его рейтинги до рекордно низкого уровня и поставили под угрозу поражения его партию «Ассоциация за обновление политической жизни», которая больше известна как «Вперед, Республика», на выборах в Европарламент в следующем году.

Весь мир видел кадры, на которых люди в желтых автомобильных жилетах жгут покрышки и громят кафе на Елисейских полях. Они изрядно подпортили образ новой, динамичной Франции, который так хотел создать Макрон.

Похоже, Эмманюэлю Макрону удалось продержаться всего лишь полтора года. Сейчас все возвращается на круги своя. Речь идет о возвращении «старой» Франции всеобщих забастовок, многотысячных демонстраций и баррикад. Единственное отличие заключается в том, что движение «желтых жилетов», по крайней мере, на данном этапе не организованное, а совершенно стихийное. Остается только догадываться, насколько серьезнее были бы его последствия для властей, если бы у него был руководящий центр.

Все попытки властей дискредитировать «желтых жилетов» и представить их неонацистами провалились. У задержанных не было обнаружено ни связей с ультраправыми, ни криминального прошлого.

Во вторник президент Макрон был вынужден публично признать, что недооценил страдания простых французов, которые живут от зарплаты до зарплаты и просто пытаются выжить. Он пообещал жителям Пятой республики внимательнее прислушиваться к ним и их просьбам и привлекать их активистов к принятию решений. Президент также создал себе путь для отступления, заявив, что налоги на бензин, которые и привели к росту цен на него и протестам, могут быть пересмотрены.

«Я слышу гнев,- каялся Эмманюэль Макрон на конференции, посвященной переходу к чистой энергетике.- Наши ответы были слишком абстрактными… Я обязательно приму к сведению все чувства и все требования, которые проявились во время этого кризиса».

С одной стороны, президент Макрон не намерен отказываться от реформ, но с другой, обещает новый стиль работы правительства. Правительство отныне будет консультироваться с профсоюзами, местными властями и ассоциациями, от которых президент дистанцировался в прошедшие с момента прихода к власти полтора года. Он также пообещал, что премьер-министр Эдуар Филипп в ближайшее время встретится с группой активистов «желтых жилетов».

Пока не очень понятно, снизит ли это покаяние президента накал страстей во Франции. Первая реакция «желтых жилетов» оказалась предсказуемо негативной. Они считают, что Макрон по-прежнему слишком далек от народа.

Так получилось, но движение «желтых жилетов» - последствие того же явления, что привело его к власти – разочарования народа властью. Нынешние настроения французов в «желтых жилетах» напоминают протестные настроения по другую стороны Ла-Манша, заставившие британцев проголосовать два года назад за выход из Евросоюза, или по другую сторону Атлантики, позволившие Дональду Трампу стать хозяином Белого дома. Из более свежих событий можно напомнить события в Италии, где к власти пришли популисты.

Все эти события похожи, хотя, конечно, существуют и некоторые отличия. Эмманюэль Макрон, к примеру, может винить в своих бедах свой же «длинный язык». Взрывы негодования в обществе вызывали его советы французам «перестать ныть» или «перейти улицу, чтобы найти работу».

Несмотря на одобряемые большинством французов программы по борьбе с бедностью, реформы в здравоохранении, образовании и т.д. к президенту Макрону приклеился ярлык «президент богачей», а также репутация высокомерного человека. Не в его пользу и безработица, которая упрямо держится на отметке 9% несмотря на рекордно высокий рост рабочих мест.

Протестующие считают, что политика Макрона благоприятствует горожанам за счет оставленных на обочине провинциалов. Налог на топливо, введенный во имя спасения планеты, стал последней соломинкой. Французы, если верить опросам, хотят сильного президента, который будет работать успешно, но еще больше они хотят, чтобы их слышали. Однако Макрон окружил себя такими же, как он сам, молодыми технократами, не имеющими управленческого опыта, и не слышит их.

Впрочем, не все так плохо для власти. Оппозиционные партии особых дивидендов из протестов «желтых жилетов». И ультраправое «Национальное объединение» Марин Ле Пен, и ультралевая «Непокоренная Франция» Жана-Люка Меланшона попытались поднять рейтинги на волне протестов, но не преуспели в этом, потому что активисты «желтых жилетов» не хотят иметь ничего общего ни с какими экстремистами. Так же, как с консерваторами из партии «Республиканцы», которые тоже безрезультатно пытались воспользоваться успехом протестного движения.

Сейчас популярность Эмманюэля Макрона опустилась до рекордного уровня, но у него еще есть несколько месяцев, чтобы вернуть позиции к майским выборам в Европарламент, которые станут его первым избирательным экзаменом после прихода к власти. Если его «Вперед, Республика!» наберет не меньше 20% и немного уступит «Национальному объединению», то у Макрона появится возможность получить голоса местных мэров и провинциальных политиков, которые выжидают и еще не решили, в какую партию вступить перед муниципальными выборами 2020 г.

Если же «Вперед, Республика!» наберет значительно меньше 20%, а Ле Пен победит с небольшим отрывом «Республиканцев», то у президента не останется шансов создать сильную базу в провинции.