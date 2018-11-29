Меркель обратилась к Украине по поводу «Северного потока-2»

Ангела Меркель – федеральный канцлер ФРГ, выступая на открытии третьего Германо-украинского форума в Берлине – обратилась к Украине, признав, что у её страны и «незалежной» – разная оценка проекта газопровода «Северный поток-2».

При этом она подчеркнула, что Украина и Германия едины в вопросе сохранения украинского транзита, передаёт РИА Новости.

«У властей государств, входящих в Евросоюз, имеются механизмы для регулирования объёмов поставок голубого топлива по этому газопроводу», – отметила Меркель.

Она также считает, что Киев должен исходить из того, что, несмотря на разную оценку «Северного потока-2», именно Германия прилагает все усилия для сохранения роли Украины в качестве основного транзитёра.

«Вы должны знать, что на уровне Старого Света у нас есть все возможности, чтобы регулировать через третий энергопакет количество поступающего газа», – резюмировала Меркель, добавив, что немецкие власти будут самым внимательным образом следить за тем, чтобы политическая ситуация на Украине оставалась в правовом поле.