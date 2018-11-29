Цена на нефть пытается отыграть падение

Цены на нефть эталонных марок пошли в рост в ходе сегодняшних торгов в Азии, передает «Росбалт». Отмечается, что днем ранее, 28 ноября, они опустились до минимальных отметок более чем за год.

Сообщается, что к 7:57 по московскому времени фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,4, достигнув $59,16 за баррель. Котировки фьючерсов за январь на нефть WTI также выросла на $0,49 и составляет $50,78.

В понедельник и вторник цена умеренно восстановилась, но среду, 28 ноября, завершила снижением, сообщил старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

«Торги стартовали с $60,7 за баррель марки Brent, к утру (цены) подросли до $61,4, после чего развернулись и к концу дня оказались вблизи $59,1», — говорится в обзоре эксперта.

Иосуб отмечает, что на цены на нефть оказывают давление «рост запасов сырья в США, а также сомнения рынков в том, что партнеры по ОПЕК+ договорятся о сокращении добычи на заседании, которое состоится 6 декабря в Вене».