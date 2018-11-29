Грузия: несостоявшийся реванш

Президентом Грузии избрана Саломе Зурабишвили, ставленница правящей партии «Грузинская мечта». Это значит, что Михаил Саакашвили не вернется в местную политику, по крайней мере, в ближайшее время.

Во втором туре выборов Зурабишвили выиграла уверенно, набрав почти 60% голосов. Ее соперник, представитель партии Саакашвили «Единое национальное движение» Григол Вашадзе набрал на двадцать процентов меньше. По-видимому, такой результат его устроит. По крайней мере, призыв Саакашвили начать массовые акции неповиновения Вашадзе не поддержал. Так что велика вероятность завершения этой попытки экс-президента поквитаться со своими противниками, пять лет назад лишившими его власти.

Собственно, в том, увенчается успехом эта попытка или нет, и заключалась основная интрига этих выборов. Программы Зурабишвили и Вашадзе не сильно отличались, а если говорить о внешнеполитической части, так и вовсе совпадали. Оба кандидата – сторонники сближения с Западом, вступления страны в НАТО и ЕС. Оба категорически выступают за признание Абхазии и Южной Осетии грузинской территорией, и не считают необходимым сближение Грузии и России. Даже биографии Зурабившили и Вашадзе в некоторых моментах похожи. Оба – кадровые дипломаты и бывшие главы МИД. Оба – бывшие обладатели иностранных паспортов (Вашадзе – российского, Зурабишвили – французского). Эти биографические совпадения, кстати сказать, нельзя не назвать удачными с точки зрения интересов Грузии. После принятия в 2010 году поправок в конституцию полномочия президента страны существенно урезаны в пользу премьер-министра и парламента, где сейчас заправляет «Грузинская мечта». По истечении этого президентского срока, составляющего шесть лет, президентский пост и вовсе станет декоративным. Сам глава государства будет избираться парламентом. По существу, голос Зурабишвили сколько-нибудь существенный вес будет иметь лишь при решении внешнеполитических вопросов.

И есть еще один нюанс, на который вряд ли уповал Саакашвили восемь лет назад, затевая конституционную реформу в твердом намерении остаться у власти по истечении президентских полномочий, пересев в кресло премьер-министра. Президент может помиловать осужденного. То есть, Саакашвили, которому сейчас в Грузии грозит уголовное преследование, в случае победы Вашадзе вернулся бы на родину. А там – шумный процесс, наверняка добавивший бы экс-президенту - прирожденному артисту и любителю громких шоу – очки, приговор и помилование.

Собственно, «Единое национальное движения» и «Грузинская мечта» и не скрывали, что на этих выборах решается политическая судьба Саакашвили. Если этот человек, ныне пребывающий в эмиграции в Голландии, вернется в грузинскую политику, он еще может в ней многое поменять. На Украине Саакашвили так и не завоевал себе сколько-нибудь большое количество сторонников, а в Грузии, напротив, сохранил определенную популярность, которая могла стать тем стартовым капиталом, что помог бы ему вернуться во власть. Благо, случаев, когда не имеющий изначально высокого рейтинга, но достаточно энергичный и способный «оседлать» протестные настроения политик одерживал победу, в Закавказье было уже предостаточно: вспомним, хотя бы, недавний триумф Никола Пашиняна в Армении.

Первый тур президентских выборов, где Зурабишвили победила с разницей всего лишь в один процент, показал, что претензии «Единого национального движения» на власть более чем состоятельны. Поэтому «Грузинская мечта» между двумя турами решила задействовать, так сказать, тяжелую артиллерию. Лидер правящей партии, Бидзина Иванишвили объявил о том, что с 15 декабря за счет своего банка погасит задолженность граждан страны перед кредитными организациями. Тем самым у Вашадзе был выбит один из главных предвыборных козырей. Он обещал решить долговую проблему, действительно очень серьезную для страны, за счет бюджета. Саакашвили шел еще дальше, грозя выплатить народные долги за счет конфискованного имущества олигархов вообще и имущества Иванишвили в частности: как известно, практика такого рода конфискаций была в годы правления экс-президента весьма распространена.

Уверенная победа Зурабишвили во втором туре показала, что грузины решили не искать добра от добра. Пусть лучше будет прощение долгов без больших потрясений, чем с потрясениями.

Тем не менее, не факт, что проиграв «бой» Саакашвили проиграл «войну». «Единое национальное движение» не смогло провести своего президента. Но зато оно убедительно продемонстрировало, что, на сегодняшний день, является безальтернативной оппозиционной силой. Более того, несмотря на многолетнюю эмиграцию, Саакашвили все еще имеет довольно сильные позиции в своей партии и все еще интересен грузинам. За него и против него готовы голосовать. А раз так, голландского изгнанника пока рано списывать со счетов.