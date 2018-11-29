От виртуального майнинга к реальному

Появившееся не так давно понятие майнинга криптовалют уже прочно вошло обиход не только воротил большого бизнеса, но и обывателей

Наверняка, многие из вас не только слышали о криптовалютах, но и даже пробовали заработать на этом. Благодаря ощутимой прибыли буквально обрушившемуся на головы первых экспериментаторов с тем же биткоином, в мире началась настоящая золотая лихорадка – похлеще той, что заняла мысли и сердца покорителей Новой Земли.

Криптовалюты стали олицетворением «лакшери-денег», ведь иметь их в наличии сегодня не только выгодно, но и престижно. В некоторых странах вы можете приобрести недвижимость за биткоины или эфиры. Еще не так давно всё это показалось бы странной шуткой или нелепой фантазией. Но время создает свои реалии в сфере финансов и маркетинга. Соответственно, заработок криптовалюты – это уже определенная субкультура, образ жизни, восприятие весьма успешной финансовой модели при продуманном и правильном подходе.

Чем активнее пассивный майнинг, тем больше и тех, кто понимает, что будущее – за активными действиями. Такие люди инвестируют в реальный сектор экономики, приобретая физически существующие майнинг-машины, которые обеспечивают бесперебойный процесс по «добыче денег». Наиболее ответственные игроки этого бизнеса сотрудничают с уже известными компаниями среди которых можно найти Mineconomy. Как правило, подобные крупные фирмы зарегистрированы за рубежом, и имеют офисы по всему миру, включая Россию, Англию и США.

Сегодня инвесторам предлагается приобретение реально существующих майнинг-машин, которые установлены в специальных, так называемых, майнинг-отелях. В течение оговоренного времени инвестор получает прибыль. Однако следует учитывать, что по истечении договорных обязательств майнинговое оборудование перейдет в собственность компании – именно таковы условия трейдеров, которые гарантируют достижение положительного результата. Стать инвестором может пока что каждый желающий. Минимальная сумма депозита составляет всего лишь 25 USD. Конечно же, подобные льготные условия действительны лишь в течение небольшого периода времени – пока все филиалы компании не достигнут максимальной мощности.

Как отмечают представители некоторых подобных компаний, себестоимость оборудования окупается в самые сжатые сроки, и это способствует успешному управлению активами. К примеру, Mineconomy предлагает своим партерам ициальную регистрацию, и страховку активов инвесторов.

Наконец, стоит также отметить, что данная сфера бизнеса хорошо защищена. Надежное шифрование помогает сохранить и преумножить средства, а наличие партнерской программы обещает перспективы для заработка.

Как известно, мир крипто-валют появился не так давно и сегодня он действительно может заинтересовать людей из разных точек планеты и предложить свои методы заработка в конкурентом мире современного маркетинга.