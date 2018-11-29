Приобрести месячную подписку всего за 350 рублей
Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!

Подписка
Москва, 30.11.2018

От виртуального майнинга к реальному

«Expert Online» 2018

Появившееся не так давно понятие майнинга криптовалют уже прочно вошло обиход не только воротил большого бизнеса, но и обывателей

Наверняка, многие из вас не только слышали о криптовалютах, но и даже пробовали заработать на этом. Благодаря ощутимой прибыли буквально обрушившемуся на головы первых экспериментаторов с тем же биткоином, в мире началась настоящая золотая лихорадка – похлеще той, что заняла мысли и сердца покорителей Новой Земли.

Криптовалюты стали олицетворением «лакшери-денег», ведь иметь их в наличии сегодня не только выгодно, но и престижно. В некоторых странах вы можете приобрести недвижимость за биткоины или эфиры. Еще не так давно всё это показалось бы странной шуткой или нелепой фантазией. Но время создает свои реалии в сфере финансов и маркетинга. Соответственно, заработок криптовалюты – это уже определенная субкультура, образ жизни, восприятие весьма успешной финансовой модели при продуманном и правильном подходе.

smeh1.jpg

Чем активнее пассивный майнинг, тем больше и тех, кто понимает, что будущее – за активными действиями. Такие люди инвестируют в реальный сектор экономики, приобретая физически существующие майнинг-машины, которые обеспечивают бесперебойный процесс по «добыче денег». Наиболее ответственные игроки этого бизнеса сотрудничают с уже известными компаниями среди которых можно найти Mineconomy. Как правило, подобные крупные фирмы зарегистрированы за рубежом, и имеют офисы по всему миру, включая Россию, Англию и США.

Сегодня инвесторам предлагается приобретение реально существующих майнинг-машин, которые установлены в специальных, так называемых, майнинг-отелях. В течение оговоренного времени инвестор получает прибыль. Однако следует учитывать, что по истечении договорных обязательств майнинговое оборудование перейдет в собственность компании – именно таковы условия трейдеров, которые гарантируют достижение положительного результата. Стать инвестором может пока что каждый желающий. Минимальная сумма депозита составляет всего лишь 25 USD. Конечно же, подобные льготные условия действительны лишь в течение небольшого периода времени – пока все филиалы компании не достигнут максимальной мощности.

Как отмечают представители некоторых подобных компаний, себестоимость оборудования окупается в самые сжатые сроки, и это способствует успешному управлению активами. К примеру, Mineconomy предлагает своим партерам ициальную регистрацию, и страховку активов инвесторов.

Наконец, стоит также отметить, что данная сфера бизнеса хорошо защищена. Надежное шифрование помогает сохранить и преумножить средства, а наличие партнерской программы обещает перспективы для заработка.

Как известно, мир крипто-валют появился не так давно и сегодня он действительно может заинтересовать людей из разных точек планеты и предложить свои методы заработка в конкурентом мире современного маркетинга.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Новый взгляд на инвестиции в ИТ: как сэкономить на обслуживании SAP HANA

    Экономика заставляет пристальнее взглянуть на инвестиции в ИТ и причесать раздутые расходы. Начнем с SAP HANA? Рассказываем о возможностях сэкономить.

    Аквапарк на Сахалине: уникальный, всесезонный, олимпийский

    Уникальный водно-оздоровительный комплекс на Сахалине ждет гостей и управляющую компанию

    Армения для малых и средних экспортеров

    С 22 по 24 октября Ассоциация малых и средних экспортеров организует масштабную бизнес-миссию экспортеров из 7 российских регионов в Армению. В программе – прямые В2В переговоры и участие в «Евразийской неделе».

    Химия - 2018

    Развитие химической промышленности снова в приоритете. Как это отражается на отрасли можно узнать на специализированной выставке с 29.10 - 1.11.18

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки
    Реклама

    TOP

    1. В Турции сделали жёсткое заявление об инциденте в Керченском проливе
      В Турции сделали жёсткое заявление об инциденте в Керченском проливе
    2. США хотят присвоить 1800 км российской территории
      США хотят присвоить 1800 км российской территории
    3. Ангела Меркель перестала скрывать главную цель Евросоюза
      Ангела Меркель перестала скрывать главную цель Евросоюза