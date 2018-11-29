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Москва, 29.11.2018

Порошенко просит Меркель спасти Украину еще раз

«Expert Online» 2018
  • Порошенко просит Меркель спасти Украину еще раз
РИА новости

Президент Украины Пётр Порошенко призвал НАТО направить военные  корабли  в Азовское море. Об этом сегодня, 29 ноября пишет Bild.

Издание уточняет, что особые надежды украинская власть возлагает на Германию, которую, по словам Порошенко,  считает одним из «самых близких союзников».

Данная уверенность основана на воспоминаниях Порошенко, как Ангела Меркель «спасла страну» , участием в минских переговорах в 2015 году.

«Мы надеемся, что она вместе с остальными нашими союзниками ещё раз в той же мере протянет руку помощи для спасения Украины», —цитирует Bild Порошенко.

Ранее 26 ноября посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал Евросоюз и НАТО к непосредственному вмешательству в ситуацию в Керченском проливе. Также украинский руководитель обращался к ЕС с призывом  ужесточить санкции против России из-за инцидента в Чёрном море.

Напомним, в воскресенье 25 ноября ФСБ сообщила, что три военно-морских корабля Украины нарушили границу РФ и движутся к Керченскому проливу, совершая опасные маневры в российских водах, не подчиняясь законным требованиям. Киев заявил, что суда направляются из Одессы в Мариуполь, о чем сообщалось заранее.

Украинские власти назвали произошедшее актом военной агрессии, в стране ввели военное положение. В России сочли инцидент провокацией.

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