Российские компании резко нарастили прибыль

Федеральная государственная служба статистики (Росстат) опубликовала данные о финансовых результатах деятельности организаций России в январе-сентябре 2018 года. В отчетный период сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах составил 10 151,7 млрд рублей.

За девять месяцев года 34,3 тыс. организаций получили прибыль в размере 12 092,3 млрд рублей, тогда как 14,8 тыс. организаций имели убыток на сумму 1 940,6 млрд рублей. В январе-сентябре 2017 года сальдированный финансовый результат составлял +7551,7 млрд рублей. То есть, пишут «Вести. Финанс», показатель продемонстрировал рост на 30,0%.

Самый большой рост прибыли в первом полугодии продемонстрировали компании, занятые водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизации отходов. Они нарастили прибыль в 5,6 раза до 15,7 млрд руб. Прибыль компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых, выросла на 65,5% и составила 2 трлн 180,7 млрд руб. Предприятия в обрабатывающих производствах повысили прибыль на 34,9% до 1 трлн 831,2 млрд руб.



Предприятия оптовой и розничной торговли нарастили прибыль на 51,4% до 958,9 млрд руб. Компании, занятые в сфере строительства, увеличили показатель на 12,5% до 30,4 млрд руб. В то же время прибыль предприятий по транспортировке и хранению упала на 26,9% и составила 356,8 млрд руб., а компании, занимающиеся сельским, лесным хозяйством, охотой, рыболовством, снизили прибыль на 10,6% до 137,1 млрд руб.

Подсчеты тут очень просты, отмечает член президиума "Опоры России" Ирина Капитанова: исследователи сами упростили трактовку своих результатов исключив из них субъекты МСП, банки и страховщиков. Остался только крупный и средний бизнес, прибыль которого завязан на двухосновных факторах - ценах на нефть (как, впрочем, и все в России) и госзаказах.



Нефть до последнего времени в этом году показывала положительный тренд, соответственно росли добывающие компании, а месте с ним и смежные отрасли. Что же касается компаний, связанных с утилизацией отходов, то их прибыль, без сомнения, – это эхо «мусорного кризиса» прошлого года, перешедшего в нынешний. Государство выделило деньги на его решение, отсюда и прибыль соответствующей отрасли.



Как считает Ирина Капитанова, результаты следующего года у наших предприятий будут не такими праздничными. Это что касается компаний, завязанных исключительно на поступлениях от добычи, обработки, частично транспорта и стройки. Что же касается госзаказа, тот тут результаты будут прямо коррелировать с доходами соответствующих компаний.

Общее увеличение прибыли почти на 35% объясняется высокими ценами на нефть, что подтверждается ростом прибыли почти на 83%, предприятий, занимающихся добычей полезных ископаемых, что составило более трети от общего объема прибыли, соглашается и директор Центра экономических исследований университета «Синергия» Андрей Коптелов. Вслед за добывающей отраслью увеличилась прибыль обрабатывающих предприятий, однако, с учетом низкого уровня переработки полезных ископаемых в России, их прибыль увеличилась не столь значительно, ведь большинство ресурсов экспортируется за рубеж без существенной переработки.

Удивляет эксперта рост прибыли предприятий оптовой и розничной торговли, которые испытывают непростые времена из-за стагнации доходов населения, похоже, что будущее увеличение НДС, подтолкнуло многие компании пополнить свои запасы, а население закупать впрок товары длительного пользования. Падение строительного рынка, подтверждается очередным снижением прибыли более чем на 35% у предприятий в сфере строительства. А рост тарифов привел к увеличению прибыли компаний из отрасли водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, однако на общем фоне прибыль этих компаний - это "капля в море".