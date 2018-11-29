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Москва, 29.11.2018

Погода в Москве: синоптики рассказали, когда ослабнут морозы

«Expert Online» 2018

Специалисты центра «Фобос» озвучили прогноз погоды, согласно которому, с конца этой недели в московском регионе начнётся потепление.

Так, согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье, 2 декабря в столице и её пригородах будет минус 4-6 ночью и 3-5 – днём. Однако определённый дискомфорт доставит пронизывающий северный ветер, порывы которого местами будут достигать 14 метров в секунду. На большей части региона выпадет небольшой снег, на дорогах возможно гололедица.  

В понедельник, 3 декабря при аналогичных температурных показателях по ощущениям будет гораздо теплее. Ветер практически стихнет, а небольшой снег ещё раз напомнит о скором приближении Нового года.

По прогнозу, в ночь на 4 декабря в Москве вновь похолодает – до минус 7-9. Но во вторник днём выглянет солнце, под лучами которого воздух прогреется до минус 2.

Пик первого потепления зимы-2018/2019 ожидается в четверг, 6 декабря и в пятницу, 7 декабря. Прогноз погоды на эти дни порадует, как любителей прогулок на свежем воздухе, так и тех, кто обожает поиграть в снежки. А столбики термометров покажут не характерные для начала декабря плюс 2 градуса.

Впрочем, такая погода продержится недолго. Прогноз погоды в Москве на следующие выходные уже вполне ожидаемый для зимы – минус 5-9 – в ночные часы и минус 3-5 – днём.

Напомним, минувшая ночь стала самой холодной в Москве с начала осени 2018 года. Так в некоторых районах города, а также по области подморозило до минус 10-12.  

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