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Экономика
Москва, 29.11.2018

«Россети» работают на капитализацию

Виктория Дубовская «Expert Online» 2018
  • Генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский
Александр Щербак/ТАСС

Генеральный директор ПАО "Россети" Павел Ливинский

Российский инфраструктурный холдинг  «Россети» представил в среду данные консолидированной отчетности за 9  месяцев работы в 2018 году. На этой новости акции компании прибавили 3%, причем рост шел на повышенных торговых оборотах.  И действительно, для компании, тарифы которой жестко регулируются государством, да еще и работающей на медленно растущем рынке электроэнергии, данные отчетности оказались на удивление сильными.  Так, за девять месяцев 2018 года «Россети» увеличили чистую прибыль по МСФО на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 88,7 миллиарда рублей. Выручка выросла на 9,6%, до 719,6 миллиарда рублей. EBITDA по МСФО увеличилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 222,1 миллиарда рублей.

Сильные показатели такой большой и сложной компании, как «Россети», —это результат перехода на систему единого казначейства, а также приведения в порядок работы региональных сетей.  «Начиная с I квартала 2018 г. "Россети" демонстрируют стабильный рост ключевых финансовых показателей. Мы и в дальнейшем продолжим работу над повышением операционной эффективности. Приоритетными для нас направлениями являются цифровая трансформация, рост производительности труда, а также борьба с коммерческими потерями», — прокомментировал результаты отчетности генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.

Аналитики «Газпромбанка» советуют владельцам обыкновенных акций ПАО «Россети» держать эти ценные бумаги. Среди позитивных факторов для инвестиционной истории общества они отметили принятую в 2017 году новую дивидендную политику, предполагающую более структурированный подход к определению размера дивидендов и значительный приток дивидендов от дочерних сетевых компаний. Также к плюсам акций аналитики отнесли ряд регуляторных инициатив, включая возможность заключения долгосрочных тарифных соглашений с региональными властями и  ограничение неиспользованного резерва сетевой мощности.

В целом же сейчас «Россети» работают на рост своей капитализации, так что  акциям есть куда расти. На текущий момент капитализация всего холдинга составляет 150 млрд рублей — это вдвое меньше одной годовой EBITDA, и сейчас «Россети» — самая недооцененная акция из голубых фишек.  Заинтересованность в росте капитализации демонстрирует и менеджмент. Так, «Россети» начали процедуру по подготовке к допэмиссии, цель которой —  снижение доли участия государства в компании с 88,04% до 75% плюс одной акции. Размещение акций может начаться в конце 2019 года, и естественно, что эмиссия пройдет по ценам не ниже номинала – а это 1 рубль, против текущих котировок в 0,75 рублей за акцию. Кроме того, увеличение числа акций в свободном обращении повысит ликвидность бумаг, а это, в свою очередь, сделает их доступными для покупки многим фондам, в том числе западным. Вхождение новых, в том числе портфельных, долгосрочных инвесторов создаст дополнительные стимулы как для менеджмента, так и для капитализации.

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