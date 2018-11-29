«Россети» работают на капитализацию

Российский инфраструктурный холдинг «Россети» представил в среду данные консолидированной отчетности за 9 месяцев работы в 2018 году. На этой новости акции компании прибавили 3%, причем рост шел на повышенных торговых оборотах. И действительно, для компании, тарифы которой жестко регулируются государством, да еще и работающей на медленно растущем рынке электроэнергии, данные отчетности оказались на удивление сильными. Так, за девять месяцев 2018 года «Россети» увеличили чистую прибыль по МСФО на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 88,7 миллиарда рублей. Выручка выросла на 9,6%, до 719,6 миллиарда рублей. EBITDA по МСФО увеличилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 222,1 миллиарда рублей.

Сильные показатели такой большой и сложной компании, как «Россети», —это результат перехода на систему единого казначейства, а также приведения в порядок работы региональных сетей. «Начиная с I квартала 2018 г. "Россети" демонстрируют стабильный рост ключевых финансовых показателей. Мы и в дальнейшем продолжим работу над повышением операционной эффективности. Приоритетными для нас направлениями являются цифровая трансформация, рост производительности труда, а также борьба с коммерческими потерями», — прокомментировал результаты отчетности генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский.

Аналитики «Газпромбанка» советуют владельцам обыкновенных акций ПАО «Россети» держать эти ценные бумаги. Среди позитивных факторов для инвестиционной истории общества они отметили принятую в 2017 году новую дивидендную политику, предполагающую более структурированный подход к определению размера дивидендов и значительный приток дивидендов от дочерних сетевых компаний. Также к плюсам акций аналитики отнесли ряд регуляторных инициатив, включая возможность заключения долгосрочных тарифных соглашений с региональными властями и ограничение неиспользованного резерва сетевой мощности.

В целом же сейчас «Россети» работают на рост своей капитализации, так что акциям есть куда расти. На текущий момент капитализация всего холдинга составляет 150 млрд рублей — это вдвое меньше одной годовой EBITDA, и сейчас «Россети» — самая недооцененная акция из голубых фишек. Заинтересованность в росте капитализации демонстрирует и менеджмент. Так, «Россети» начали процедуру по подготовке к допэмиссии, цель которой — снижение доли участия государства в компании с 88,04% до 75% плюс одной акции. Размещение акций может начаться в конце 2019 года, и естественно, что эмиссия пройдет по ценам не ниже номинала – а это 1 рубль, против текущих котировок в 0,75 рублей за акцию. Кроме того, увеличение числа акций в свободном обращении повысит ликвидность бумаг, а это, в свою очередь, сделает их доступными для покупки многим фондам, в том числе западным. Вхождение новых, в том числе портфельных, долгосрочных инвесторов создаст дополнительные стимулы как для менеджмента, так и для капитализации.